El alcalde de Salamanca asume la presidencia de la Red de Ciudades Teresianas: "Un honor y una responsabilidad"

Foto de familia de los integrantes de la red. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha asumido "con honor y responsabilidad", la presidencia de la Red de Ciudades Teresianas Huellas de Teresa, cuya asamblea general se ha celebrado en la capital salmantina donde se ha hecho balance del último año y se ha avanzado en la programacion de los próximos meses.

Carbayo ha recordado cómo en 1922 Santa Teresa de Jesús fue la primera mujer nombrada doctora honoris causa "por la Universidad de Salamanca y por cualquier universidad española" para subrayar que su obra se reconocen en la "magnífica Plaza Mayor" de la ciudad a través de una efigie en uno de los medallones.

"Esa huella que Santa Teresa tiene en la ciudad de Salamanca y en el resto de las ciudades es la que queremos dar a conocer a través de esta Red", ha concluido el primer edil salmantino.

La red está integrada por catorce ciudades vinculadas a la vida y las fundaciones de Santa Teresa de Jesús, entre las que se encuentra Salamanca. La asamblea, celebrada en la Sala de la Palabra del Teatro Liceo, ha tenido como uno de sus principales asuntos la consolidación de 'Vive las Huellas', la programación cultural que la Red impulsa en torno al mes de octubre y a la celebración de Santa Teresa de Jesús.

'Vive las Huellas' es una de las iniciativas culturales financiadas directamente por la Red Huellas de Teresa y que puede desarrollarse gracias a la colaboración e implicación de las ciudades integrantes.

El objetivo es generar una programación compartida bajo la marca Huellas de Teresa y, al mismo tiempo, dar visibilidad a las propuestas que cada localidad desarrolla en torno a su patrimonio teresiano.

En el caso de Salamanca la programación se desarrollará entre los días 15 y 18 de octubre con la apertura de la casa de Santa Teresa y visitadas guiadas por algunos de los escenarios más relevantes de su paso por la capital del Tormes.

El jueves 15 de octubre tendrán lugar dos visitas guiadas por la ciudad a las 12 y 18 horas. El viernes 16, el sábado 17 y el domingo 18 de octubre se abrirá al público la casa de Santa Teresa en horario de 10.30 a 13.30 horas y de 16.30 a 19.00 horas. Asimismo, se han programado visitas teatralizadas en la propia casa estos tres días a las 18.00 y 18.30 horas y el sábado además a las 12.00 y 12.30 horas.

Los recorridos guiados por la ciudad que partirán de la plaza de Santa Teresa tendrán lugar el viernes, sábado y domingo a las 12.00 y 18.00 horas. El acceso a las visitas será libre.

La asamblea ha servido igualmente para analizar la actividad desarrollada durante el último año, un periodo en el que Huellas de Teresa ha consolidado proyectos como la Cátedra Huellas de Teresa, el Curso de Formación para Guías Turísticos, Los Senderos del Alma, los tótems itinerantes, Mi Familia Viajera, los Premios Huellas de Teresa o el libro 'Tras las Huellas de Teresa'.

NUEVO PLAN DE COMUNICACIÓN

Durante el encuentro se ha presentado también el nuevo Plan de Comunicación de Huellas de Teresa, concebido para ordenar y reforzar la estrategia de la Red, incrementar su conocimiento y reconocimiento y avanzar en el posicionamiento de Huellas como una referencia dentro del turismo cultural y teresiano.

Entre las líneas de trabajo para los próximos meses figura la continuidad de la colaboración con el Centro Internacional Teresiano Sanjuanista (CITeS) y la preparación de la tercera edición del Curso de Formación de Guías, junto a nuevas iniciativas como una jornada dedicada a San Juan de la Cruz en Segovia, una exposición en torno a la aureola de Santa Teresa y piezas destacadas y un curso de iconografía carmelitana.

La asamblea ha abordado asimismo la III edición de los Premios Huellas de Teresa, cuya ceremonia de entrega se celebrará en Caravaca de la Cruz durante el próximo mes de marzo. La localidad murciana tomará así el relevo de Valladolid y Toledo, sedes de las dos primeras ediciones de estos reconocimientos.