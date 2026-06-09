Alcalde de Salamanca pide al concejal denunciado por presunta sumisión química "aclarar lo sucedido"

SALAMANCA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha reclamado al concejal del Grupo Mixto Alejandro Pérez de la Sota, denunciado por presunta sumisión química, que "aclare lo sucedido".

A través de un comunicado difundido por los canales del Consistorio, el regidor ha reconocido haber recibido la llamada del implicado en la que negaba "tajantemente" las acusaciones vertidas contra él.

No obstante, ha insistido en que "sería deseable que hiciera una manifestación pública aclarando lo sucedido". "En cualquier caso, mostrar nuestro apoyo a las personas afectadas y a sus familias, y nuestro respeto a las actuaciones judiciales que se están practicando", ha finalizado.