El alcalde de Segovia recibe a los ocho agentes de Policía Local en prácticas

El alcalde con los policías en práctica. - AYTO DE SEGOVIA

SEGOVIA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Segovia, José Mazarías, acompañado del concejal de Seguridad Ciudadana, César Martín, ha dado la bienvenida a los ocho nuevos agentes de la Policía Local que han comenzado su periodo de prácticas en la ciudad durante este verano, tras completar su formación en la Escuela Regional de Policía Local de Ávila.

Los nuevos efectivos, seis hombres y dos mujeres, proceden de diferentes localidades de Castilla y León, entre ellas Segovia, Zamora, León, Miranda de Ebro y Palencia.

Durante los próximos meses reforzarán el servicio de la Policía Local antes de incorporarse definitivamente a la plantilla municipal, una vez finalicen sus prácticas y tomen posesión de sus plazas.

En el acto de recepción, celebrado en el antiguo salón de plenos del Ayuntamiento, el alcalde ha destacado la importancia del trabajo que desempeñan los agentes de la Policía Local y el valor que supone para la ciudad contar con este refuerzo.

Mazarías ha trasladado a los nuevos policías tres principios que, en su opinión, deben marcar el ejercicio de su profesión. En primer lugar, la lealtad hacia sus compañeros, sus mandos y la institución a la que representan; la necesidad de mantener una relación cercana con los ciudadanos y la importancia de la colaboración con el resto de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para ofrecer un servicio eficaz y coordinado.

De los nueve agentes que han superado el proceso selectivo, uno no ha podido asistir al acto al encontrarse de baja médica. Se incorporará al periodo de prácticas una vez reciba el alta.

Tras completar esta última fase de formación, los nuevos agentes se integrarán de manera definitiva en la plantilla de la Policía Local de Segovia, contribuyendo al refuerzo del servicio y a la atención de la seguridad ciudadana en la capital.