El alcalde de Tudela se muestra "decepcionado" con la CHD por falta de "datos fiables": "Hay pasotismo"

Una zona afectada por la crecida en Tudela de Duero - BOMBEROS DE DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Tudela de Duero, Óscar Rodríguez de las Heras, quien junto a sus vecinos se encuentra a la espera del "punto álgido" de la crecida del río, ha asegurado sentirse "decepcionado" con la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ante la falta de "datos fiables".

"Creo que hay pasotismo. No me aclaran los datos", ha lamentado el regidor en declaraciones a Europa Press en la tarde de este domingo, 15 de febrero, cuando el municipio teme el pico de la crecida del Duero, como estaba previsto.

El alcalde no sabe lo que va a pasar en las próximas horas, si bien ha asegurado que el municipio está haciendo su "máximo esfuerzo": "Hay que ser fuerte, estar al cien por cien para que los vecinos tengan protección y tranquilidad. Intentamos tomar las medidas más adecuadas".

Rodríguez ha señalado que por el momento solo continúan desalojadas las viviendas de la urbanización del camping, mientras siguen anegados garajes y bodegas y "no se ve descenso del caudal".

"Estamos poniendo bombas pero, como nos dicen los bomberos, no hacemos nada, lo sacas de un lado y entra por el otro", ha explicado sobre la situación ante la crecida del Duero, un contexto sobre el que llama a "reflexionar".