Los alcaldes de dos ciudades chinas muestran interés por el desarrollo tecnológico y logístico de Salamanca. - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

SALAMANCA 24 Jun. (EUROPA PRESS

Los alcaldes de las ciudades chinas de Yangjiang y Yangchun, Yu Jinfu y Zhang Aipeng, respectivamente, han visitado hoy Salamanca acompañados de sus equipos para estrechar lazos con la ciudad, interesarse por sus desarrollos tecnológico y logístico y mantener un encuentro con el alcalde salmantino, Carlos García Carbayo, los ediles Carmen Seguín y Pedro Martínez Córdoba, y el presidente de la Cámara de Comercio, Alberto Díaz.

Las ciudades Yangjiang y Yangchun pertenecen a Guangdong, la provincia más poblada de China (125 millones de habitantes) - y una de las regiones económicas más dinámicas del mundo.

Yangjiang tiene alrededor de 2,8 millones de habitantes, es conocida como la capital china de la cuchillería y ha desarrollado un potente sector vinculado a la energía eólica marina y la producción energética sostenible. Por su parte, Yangchun tiene un millón de habitantes y una economía vinculada a la agricultura, la silvicultura, la industria ligera y el turismo sostenible.

Durante el encuentro mantenido en la Sala de la Palabra del Teatro Liceo, se han puesto sobre las mesa posibilidades de colaboración entre las tres ciudades en materia de educación superior, enseñanza del español, intercambios académicos, turismo, sostenibilidad, energías renovables, inteligencia artificial y desarrollo económico.

Los representantes de Yangjiang y Yangchun se han interesado además por el proyecto del Puerto Seco, la terminal ferroviaria en la que se espera poder mover unas 700.000 toneladas de mercancías anuales.

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, les ha trasladado que ya se ha adjudicado la explotación de esta instalación y que, a final de año, estará operativa una vez que se haya concluido la ampliación para poder operar con graneles.