La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, apuesta por "la excelencia" en la celebración de la Semana Cidiana

BURGOS 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Semana Cidiana, que se celebrará en Burgos del 27 de septiembre al 5 de octubre, mantiene su "consolidación" y apuesta por la "excelencia" en una edición en al que se ampliarán hasta las 27 las ubicaciones diferentes en las que se desarrollarán las diferentes actividades al sumar como escenario Fuentes Blancas.

Así lo ha avanzado la alcaldesa Cristina Ayala que ha destacado el "crecimiento" de este certamen cultural y lúdico que configura un "evento de ciudad" y cuya organización recae directamente en el Ayuntamiento de Burgos a través de la Sociedad de Promoción ProBurgos, como apuesta "personal" de la regidora.

La Semana Cidiana cumple su segunda edición con este formato. Antes, y durante una década, se celebraba en solo tres días, coincidiendo con un fin de semana. Con la llegada del equipo de Ayala se transformó en una semana donde se han extendido las "actividades divulgativas y culturales" como el Congreso sobre la Figura Cidiana que este año cumple su segunda edición.

Toda la propuesta cuenta con la colaboración de asociaciones y colectivos vinculados al Cid que contribuyen a "recrear con rigor y atractivo" el ambiente de la época. Además, entre las novedades también figuran la Mesnada del Cid en Fuente Blancas, con talleres, mercado y exhibiciones varias y la primera marcha cidiana, una iniciativa popular no competitiva que tendrá una distancia de 3,5 kilómetros, cuya recaudación se destinará las plataformas del tercer sector y discurrirá por el centro de la ciudad.

Tanto la Mesnada del Cid como la marcha son la antesala a una semana "repleta" de actividades. Entre ellas figura la lectura del Cantar de Mío Cid en el Palacio de Capitanía; diversas presentaciones de murales, conciertos, talleres de forja, degustación de comida medieval, teatro de calle, conferencias y la celebración del II Congreso Internacional sobre el Cid que lleva como lema 'Rodrigo Díaz, en su contexto europeo: ¿la pluma es más poderosa que la espada?'.

MERCADO Y MUESTRAS

El plato fuerte llegará a partir del jueves con la inauguración del mercado medieval y la zona gastronómica. También se va a contar con varios talleres y espacios de animación en la plaza del Rey San Fernando, paseo Sierra de Atapuerca y arco de Santa María con teatro de calle, magia y pasacalles.

Para el viernes a las 19.30 horas queda la entrega del premio Burgos y el Cid que reconoce la contribución al legado y la proyección de la figura cidiana a una persona o institución. Ya por la noche, habrá espectáculos de luz y sonido y vídeomapping, mientras que el sábado se desarrollará el desfile de la comitiva que partirá de El Solar del Cid y llegará al arco de Santa María con casi 1.000 recreacionistas procedentes de varios puntos de España y de Alemania. El desfile terminará a las 13.00 horas con el pregón que va a proclamar el escritor Antonio Pérez Henares.

Para la jornada del domingo se proseguirá con pasacalles, talleres para niños, exhibiciones medievales y recreaciones de la figura de Rodrigo Díaz de Vivar.