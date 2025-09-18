La alcaldesa Burgos ofrece al PSOE hacer el bulevar de la calle Vitoria si apoya los presupuestos de 2026

BURGOS 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Burgos Cristina Ayala, ha tendido la mano al PSOE, el grupo principal de la oposición, para poder aprobar los presupuestos de 2026 y para ello le ha ofrecido retomar una de los proyectos del mandato socialista, la ejecución de un bulevar en la calle Vitoria, a la altura del barrio de Gamonal.

Ayala se ha reunido esta mañana con el grupo socialista en su despacho de Alcaldía para tratar de arrancar su compromiso de respaldar unas cuentas que considera "esenciales para seguir avanzando en su proyecto de ciudad", Y y ello en esa política de mano tendida que ya anunciaba este lunes el concejal de Hacienda, Ángel Manzanedo.

Así, el equipo de Gobierno se abre "sin líneas rojas a la negociación" con la oposición, de ahí la citada reunión de hoy con los socialistas a la que seguira la semana que viene otra con Vox.

Ayala ha reconocido que este año llega el momento de "negociar los presupuestos", dado que se encuentran en una situación diferente a la que se encontraban "en el año 2024". Eso sí, ha precisado la alcaldesa que, si se pactan los presupuestos, tendrán que asumir "el total" de lo que proponga el PP, "sin vetos".

En esa cita, Ayala ha ofrecido al Grupo Municipal socialista retomar un plan que a éste se le quedó en el tintero, en referencia a esta vía principal de Gamonal. Así, la alcaldesa quiere sumar proyectos de otros grupos y por eso la política de mano tendida al principal partido de la oposición.

La alcaldesa ha precisado que el equipo de gobierno estará dispuesto a ejecutar el citado bulevar debido a que el proyecto ya se encuentra redactado. Se trata de una actuación que tiene un coste aproximado de 12 millones de euros.

Ayala ha recordado también, tras la reunión con los socialistas, que el equipo de gobierno ha continuado con algunas de las iniciativas empezadas en el mandato socialista, "como el Mercado Norte o el Cívico de Fuentecillas", a las que se sumaría la obra del bulevar de la valle Vitoria.