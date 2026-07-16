La alcaldesa mantiene su apuesta por 'Xpande' y por la Ciudad del Deporte y el nuevo Plantío

Debate sobre el Estado de la Ciudad de Burgos. - AYUNTAMIENTO DE BURGOS

BURGOS 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha situado la iniciativa de la 'Ciudad del Deporte' y la estrategia de desarrollo 'Xpande' -estructurada en tres fases y cuya segunda etapa ya ha dado comienzo con el propio Mercado Norte- como los grandes pilares de transformación urbana a largo plazo.

Ayala, en el marco del debate sobre el Estado de la Ciudad, ha recordado que este tipo de actuaciones "no son proyectos a uno ni a cuatro años, sino a diez años" y ha insistido en que lo verdaderamente relevante para el futuro de Burgos no es la fecha exacta de su finalización, "sino el hecho de que se aborden decididamente".

La alcaldesa ha cerrado su intervención con un llamamiento al consenso de los grupos de la oposición, a quienes ha "lanzado el guante" para priorizar de forma conjunta las inversiones en los barrios.

La regidora ha subrayado que el Ayuntamiento ya cuenta con los proyectos técnicos para estas actuaciones menores y ha defendido la necesidad de acordar un calendario común para la mejora de las infraestructuras de los distritos burgaleses.

Durante su discurso, Ayala ha destacado el desbloqueo del proyecto del Mercado Norte, cuya licitación fue aprobada hace unos días por la Junta de Gobierno Local, y ha celebrado que llegue "a su momento final".

A este respecto, ha avanzado que el se prevé adjudicar las obras antes de que concluya el año si el proceso administrativo se desarrolla según los plazos previstos, con lo que se daría luz verde al inicio de una de las reformas comerciales y urbanísticas más destacadas de la capital.