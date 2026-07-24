La alcaldesa de Palencia pide responsabilidad al usar redes sociales y denunciar las conductas delictivas

Archivo - La alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE PALENCIA - Archivo

PALENCIA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, ha reclamado un uso responsable de las redes sociales y ha insistido en la necesidad de denunciar los malos comportamientos en plataformas digitales.

Andrés, en declaraciones recogidas por Europa Press, se ha expresado así tras la detención de un joven que la había amenazado de muerte a través de una red social.

La regidora ha defendido la necesidad de "poner coto" a quienes se esconden tras perfiles ocultos para indultar y amenazar, tras agradecer a la Policía Nacional su labor, tras la detención del joven de 26 años acusado de amenazarla de muerte e injuriarla a través de una red social.

Andrés ha felicitado a la Policía por "el gran trabajo" que realiza en el esclarecimiento situaciones parecidas que sufren muchos ciudadanos anónimos y, en especial, quienes desempeñan un cargo público.

La regidora ha insistido en que el mensaje de responsabilidad en las redes sociales, "donde la crítica tiene cabida, pero existen líneas rojas que no se pueden traspasar", como ha indicado. "Yo nunca en mis redes coarto comentarios, intento contestar e interactuar con todos los ciudadanos, pero lógicamente hay líneas rojas que no se pueden traspasar", ha apuntado. Por otra parte, ha reconocido el impacto personal que tuvieron las amenazas para ella y para su familia. "Fueron unas amenazas graves en las que yo llegué a sentir miedo", ha expresado

Finalmente, ha advertido a quienes utilizan las redes sociales para insultar o amenazar desde perfiles "medio ocultos", que ese comportamiento deben trae consecuencias.

Por ello, defendió que la mejor forma de frenar este tipo de conductas es acudir a la vía judicial y denunciarlas.