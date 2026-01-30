La alcaldesa socialista de Palencia visitará a los vecinos de la ciudad 'puerta a puerta' para escuchar sus demandas

Miriam Andrés durante la presentación de la campaña 'Puerta a Puerta'. - AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

PALENCIA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa socialista de Palencia, Miriam Andrés, ha anunciado que retomará la campaña 'Puerta a Puerta' para visitar a los vecinos de la ciudad personalmente cada miércoles a partir de la semana que viene con el fin de escuchar sus demandas.

La regidora ha explicado que ha elegido esta fórmula para promover la escucha y la participación ciudadana al llegar al ecuador de la legislatura.

Durante la presentación de la campaña, Andrés ha recordado que esta propuesta formaba parte del programa electoral del PSOE en las últimas elecciones municipales y que con ella pretende acercar la política local a los vecinos.

"La gente quiere participar y proponer cosas y en lugar de que vengan al Ayuntamiento, irá la alcaldesa a sus casas para hablar sobre política local", ha señalado.

A partir de la próxima semana, los miércoles recorrerá los diferentes barrios de la ciudad y comenzará por el de Pan y Guindas, hasta el final de la legislatura.

La alcaldesa ya puso en marcha esta iniciativa en 2015, como candidata, cuando llamó a más de 3.500 viviendas en una "experiencia dura pero muy satisfactoria", ha recordado.

En términos generales, la regidora ha subrayado que en el Ayuntamiento ha iniciado "un proceso de transformación y modernización de espacios públicos e infraestructuras" tras dos años y medio de gobierno municipal, por lo que considera que "es el momento de volver a escuchar directamente a los vecinos sobre sus demandas y propuestas".

La alcaldesa también ha reconocido que las necesidades superan ampliamente los recursos disponibles.

En este sentido, ha destacado la inversión de un millón de euros para mejorar instalaciones municipales que se realizó el año pasado y que no ha sido suficiente, por lo que ha avanzado que el próximo Plan de Inversiones podría contar con hasta 9,5 millones de euros.

Andrés ha insistido en que esta campaña de 'Puerta a Puerta' permitirá detectar "pequeños problemas cotidianos", como deficiencias en el mantenimiento urbano, que pueden resolverse de manera más inmediata.

Finalmente, la alcaldesa ha defendido esta iniciativa frente a posibles críticas de electoralismo como una herramienta que otorga "un valor añadido" a la participación ciudadana y a la democracia.

"El modelo de votar cada cuatro años está agotado para mucha gente", ha apuntado antes de insistir en que su propuesta mejorará la relación "entre el administrador de los impuestos y el administrado".