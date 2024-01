El Alcázar de Segovia proyecta su imagen en Londres a través de los autobuses turísticos

SEGOVIA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El área de Turismo del Ayuntamiento de Segovia ha llevado la imagen de la ciudad a Londres, a través de un anuncio que se exhibe en la parte trasera de uno de los autobuses turísticos, que recorre los itinerarios más conocidos de la capital británica.

El autobús ofrece una de las imágenes "más sorprendentes" de la ciudad, la panorámica desde el mirador de los Dos Valles, con una composición del fotógrafo segoviano Ángel Kamarero, tomada en una de las noches de luna llena del pasado verano. En la foto aparece la frase 'No es un cuento de hadas. ¡Es Segovia!'('It's not a fairy tale. It's Segovia!') junto a un código QR que se puede capturar durante las paradas del vehículo.

El itinerario del autobús transcurre por el centro neurálgico de la ciudad, a través de lugares emblemáticos, como Picadilly Circus o el puente de la Torre de Londres.

La imagen estará en el autobús turístico hasta Semana Santa y ha sido posible a través de la colaboración entre ciudades en las que están establecidos los autobuses de la empresa City Sightseeing.

Para la concejala de Turismo, Innovación, Digitalización y Promoción Económica, May Escobar, "Segovia es una ciudad llena de magia, con multitud de panorámicas impactantes como la de esta campaña, que atraerá especialmente a los amantes de la fotografía e instagramers, como ya está haciendo".