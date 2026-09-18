Aldeamayor (Valladolid) acoge este sábado el III XEllos Rock a favor de los portadores de deficiencia de creatina

La presentación de la III edición del festival XEllos Rock. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La localidad vallisoletana de Aldeamayor celebrará este sábado la III edición del festival Solidario XEllos Rock y la Quedada Motera XEllos, una jornada que unirá el espíritu motero, la música en directo y la solidaridad a beneficio de la Asociación Española para las Deficiencias de Creatina (AEDC).

La jornada se han presentado este viernes durante un acto celebrado en la sede de la Diputación de Valladolid que ha contado la participación del diputado de Juventud y Deportes, Javier González; la concejala de Urbanismo, Proyectos, Industria y Festejos de la localidad, Virginia Almanza; el presidente de la asociación XEllos, Pedro Pablo, y el representación de la AEDC, José Antonio López, padre de Héctor López, el único portador de esta enfermedad rara en la Comunidad.

En este marco, el diputado ha destacado el carácter solidario de la cita, cuyos fondos recaudados se destinarán íntegramente a la asociación y ha señalado la responsabilidad de las administraciones de apoyar las actividades que ayudan a los niños con problemas "tan serios" a tener una vida "más plácida".

En este sentido, la concejala ha puesto en valor el "gran compromiso" de la asociación de la localidad con las causas minoritarias, mientras ha elogiado el cartel de esta edición en la que actuarán grupos "muy buenos".

Por su parte, el presidente de XEllos ha señalado como novedad la quedada motera, que será libre, y, repecto a la oferta musical, ha informado de que este año contarán con dos conciertos más de lo habitual, que suman un total de diez grupos.

"Es una enfermedad que está ligada al cromosoma X y produce una mutación en el gen SLC68A", ha explicado López, quien ha añadido que la enfermedad rara provoca en su hijo "un retraso intelectual, en el habla, dificultades motoras y también retraso en el espectro autista".

Asimismo, el representante de los miembros de la AEDC ha señalado que en España solo existen 16 casos, por ello, ha agradecido la ayuda brindada a una asociación "pequeña" para la cual todo el apoyo recibido es significativo.

Además, XEllos ha decidido elegir esta entidad como beneficiaria de los ingresos derivados del evento puesto que el menor es alumno del CEIP Miguel Delibes de la localidad y, además, en la actualidad no existe ninguna cura ni tratamiento para paliar los efectos de estos síndromes.

PROGRAMA

Las actividades arrancarán a las 11.00 horas con la quedada en el Club Social de Aldeamayor Golf y con la apertura de las inscripciones y, a las 12.00 horas, dará comienzo la salida libre hacia la Plaza Mayor de Aldeamayor.

A las 13.30 horas está prevista la salida desde la Plaza Mayor con destino al Frontón Municipal, donde a las 14.00 horas se realizará una comida de hermandad entre los inscritos a la quedada motera.

El precio de la inscripción es de 20 euros e incluye dos consumiciones, camiseta oficial del festival, la comida y la entrada a todos los conciertos.

De esta forma, los conciertos, con entrada a cinco euros, comenzarán a las 14.00 horas con un cartel está compuesto por por Asgard Warriors, Brea Bastard, Astaroz, Daphne, Lost Way, Los Martes, Sintrom Ni son, Abatido, Sin corazón y The Aftermiters.