Alejandro Cabrero, premiado por CaixaBank Wealth Management por su labor con migrantes en Valladolid. - CAIXABANK

VALLADOLID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Alejandro Cabrero García ha sido galardonado en la novena edición de los Premios de Filantropía de CaixaBank Wealth Management, en la categoría de la Dirección Territorial Castilla y León, por su compromiso altruista con las personas migrantes y refugiadas en Valladolid.

Su reconocimiento ha derivado de su colaboración voluntaria y aportaciones económicas personales a la entidad Procomar Valladolid Acoge, con las que ha respaldado tareas de acogida, formación, acompañamiento e integración social y laboral en la provincia.

En esta novena edición, la entidad ha distinguido a un total de once iniciativas en el ámbito nacional, una por cada Dirección Territorial, dirigidas a responder a necesidades sociales, culturales, económicas y medioambientales de sus comunidades. Cada uno de los proyectos seleccionados ha recibido una dotación económica de 5.000 euros para apoyar su causa, dentro de un certamen que ha contado con 196 candidaturas iniciales y 110 proyectos evaluados en la segunda fase.

El director de CaixaBank Wealth Management, Juan Llamas, ha destacado que estos galardones ponen de manifiesto las inquietudes y el compromiso creciente de sus clientes, cuyo impacto contribuye al progreso social. Asimismo, ha expresado la satisfacción de la entidad al acompañarlos mediante su Servicio de Filantropía, un asesoramiento personalizado que ayuda a transformar propósitos en iniciativas reales y que conecta con la misión de contribuir al bienestar financiero y al progreso general.

La entrega formal de las distinciones se ha fijado para el próximo 12 de noviembre en Málaga, donde se celebrará la ceremonia nacional con la presencia de los galardonados y sus respectivos equipos territoriales. Los premios, enmarcados en el modelo de atención de banca privada de la entidad, buscan potenciar la participación en todo el territorio español y dar visibilidad al trabajo altruista desarrollado por sus clientes.

El Servicio de Filantropía de CaixaBank Wealth Management ofrece asesoramiento adaptado a la estrategia, beneficiarios e impacto que busca cada usuario, impulsando además el conocimiento de esta materia mediante encuentros y estudios.

La propuesta global de la entidad cuenta con más de 1.200 gestores especializados y 75 centros exclusivos de banca privada, además de 11 centros Global Wealth.