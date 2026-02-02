Alerta en el Bernesga en León y el Huebra Salamanca, en un día con otros 30 avisos en la cuenca del Duero

Archivo - Crecida de un río en la provincia de León. - 112 - Archivo

VALLADOLID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El río Bernesga ha entrado este lunes en situación de alerta (nivel rojo de aviso hidrológico) a su paso por las estaciones de León capital y Alija de la Ribera, si bien de acuerdo con los datos de entorno a las 20.30 horas en la ciudad ya ha descendido a nivel naranja.

De esta manera y según datos del Servicio Automático de Información Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), recogidos por Europa Press, se suma al Huebra en Puente Resbala (Salamanca) y al Támega en Rabal (Ourense), con aviso de nivel rojo. Además, la cuenca presenta cinco puntos en aviso naranja, con los ríos Bernesga, Cea y Porma en la provincia de León y el Valdavia en la de Palencia; así como otros más de 20 en nivel amarillo.

En datos actualizados a las 20.30, el Bernesga se encuentra en nivel rojo a su paso por Alija de la Ribera, con un caudal de 252 metros cúbicos por segundo y tendencia descendente. Este mismo río entró en alarma también en la ciudad de León mediada la tarde de este lunes, pero actualmente se encuentra en nivel naranja y con tendencia descendente (165 m3/s); mientras que en Cascantes se encuentra en nivel amarillo.

El río Huebra se mantiene en nivel rojo en la estación de Puente Resbala (Salamanca), con un nivel de 6,73 metros y tendencia estable --el pasado jueves alcanzó los 9 metros--; mientras que el río Támega, en la provincia de Ourense, cuenta con una estación en nivel rojo, la de Rabal; y otra en amarillo, Castrelo do Val.

En nivel naranja figuran, además del Bernesga en León; el Cea a su paso por Villaverde de los Arcayos y Sahagún; y el Porma a su paso por Secos, en la misma provincia leonesa --todos con tendencia ascendente--. También se encuentra en esta situación el río Valdavia a su paso por Abia de las Torres (Palencia).

Completan la nómina de avisos, con nivel amarillo, los ríos Cea, Esla, Omaña, Órbigo, Duerna y Tuerto en la provincia de León; el Ucieza en tierras palentinas; el Duero en Saucelle (Salamanca); el Eresma en Segovia capital y el Castrón, el Negro, el Tera y de nuevo el Órbigo en la provincia de Zamora.