Alerta por temperaturas máximas en todas las provincias de la Comunidad

Archivo - Mujer bebiendo agua y usando un ventilador por el calor - FCAFOTODIGITAL/ISTOCK - Archivo

VALLADOLID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia de Protección Civil y Emergencias ha declarado la alerta en todas las provincias de Castilla y León ante la previsión de un aumento de las temperaturas desde las 14.00 horas de este viernes, 19 de junio, y con fecha de finalización "a determinar en función de la evolución".

El Gobierno autonómico ha advertido de que las temperaturas máximas superarán de forma generalizada los 35 grados durante varios días consecutivos y ha precisado que podrán llegar a alcanzar de forma puntual los 38 o 40 grados en el área central de la meseta y zonas bajas de la vertiente sur del Sistema Central, "especialmente a partir del domingo 21".

Por su parte, recuerda la Junta, los valores nocturnos se mantendrán por encima de 20 grados en "amplias zonas" de Castilla y León lo que ocasionará noches tropicales.

El Gobierno autonómico ha precisado además que, de forma más ocasional, también será relevante localmente la actividad tormentosa y el alto riesgo de incendios forestales durante todo el episodio y ha explicado que en horas diurnas se podrán desarrollar tormentas dispersas y localizadas que pueden ser puntualmente fuertes con abundante actividad eléctrica y rachas de viento muy fuertes.

Protección Civil estima que esta situación podría ser persistente y prolongarse "durante buena parte de la semana del 22 al 28 de junio" lo que llevará a realizar un seguimiento continuo de la evolución hasta que se pueda determinar la fecha de finalización del episodio.

La Agencia de Protección Civil y Emergencias recuerda a la ciudadanía la importancia de adoptar medidas de autoprotección para minimizar los efectos de las altas temperaturas y ha recomendado especialmente evitar salir de casa durante las horas centrales del día (entre las 12.00 y las 18.00 horas).

Beber más líquidos sin esperar a tener sed, sobre todo agua y zumos de fruta ligeramente fríos; tomar verduras y frutas; evitar comidas copiosas y comer menos cantidad y más veces al día son otras de las recomendaciones de Protección Civil que aconseja no tomar comidas calientes ni abusar de las bebidas alcohólicas.

Otras de las recomendaciones ante las elevadas temperaturas pasan por reducir la actividad física, descansar con frecuencia a la sombra, usar ropa de tejidos naturales, ligera y holgada, de colores claros, sombrero, gafas de sol y cremas protectoras solares y permanecer en espacios ventilados o acondicionados.

Por último, aconseja utilizar las habitaciones más frescas de la casa; bajar las persianas y cerrar las ventanas durante el día y abrirlas por la noche para ventilar y no dejar en el interior de los coches estacionados a niños ni ancianos con las ventanillas cerradas.