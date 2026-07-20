Álex Baena recuerda a la niña salmantina María Caamaño en su celebración de la "segunda estrella"

Imagen subida a Instagram por el futbolista Álex Baena. - @ALEXBBAENA

VALLADOLID 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El futbolista de la Selección Española de Fútbol Álex Baena ha querido recordar, en los mensajes que ha compartido en redes sociales tras proclamarse Campeón del Mundo, a la niña salmantina María Caamaño, fallecida el pasado mes de abril a los 13 años.

"Todo por ti. Gracias María. Te lo mereces", ha señalado el jugador de la Selección Española y del Atlético de Madrid junto a una imagen, aparentemente generada con Inteligencia Artificial, que ha compartido en la red social Instagram en la que se le puede ver junto a la pequeña salmantina ante una pancarta que dice 'La segunda estrella eres tú'.

Baena colaboró en muchas ocasiones con María Caamaño y su familia en actos y eventos del proyecto 'La Sonrisa de María', que pusieron en marcha para financiar la investigación médica del sarcoma de Ewing, un mal que sufría la pequeña salmantina y que causó su fallecimiento.

De hecho, el jugador almeriense invitó a la niña a subirse al escenario en Madrid el que los integrantes de la Selección Española celebraron el título de la Eurocopa de 2024.