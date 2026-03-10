Alfonso Rueda apela a la "estabilidad" de un futuro gobierno en la Junta del PP frente a la división del voto

PONFERRADA (LEÓN), 10 (EUROPA PRESS)

El líder del PPdeG y presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha apelado este martes a la "estabilidad" de un futuro gobierno del PP en la Junta de Castilla y León dirigido por Alfonso Fernández Mañueco frente a la división del voto.

Según ha declarado, si lo que quiere la Comunidad es que se gobierne desde la estabilidad, la solución es darle "la fuerza suficiente" a un partido de gobierno. "Todo lo que no sea eso, todo lo que sea dividir el voto, le va a restar capacidad al presidente Mañueco para poder cumplir todos los compromisos", ha añadido.

Para Rueda es necesario contar con ese apoyo mayoritario en las urnas para que se pueda "seguir gestionando con tranquilidad" y ha apuntado que cumplir con los compromisos es algo "absolutamente fundamental" para el PP en Galicia y en Castilla y León frente a la política de "hacer ruido", de enfrentamiento y de "grandes titulares".

Alfonso Rueda se ha pronunciado de este modo en Ponferrada (León), donde ha participado en el acto sectorial 'Emprendimiento e Infraestructuras', con empresarios locales y acompañado por el alcalde de la capital berciana, Marco Morala, así como por la cabeza de lista del PP por León, María José Álvarez y otros representantes del PP, entre ellos, el presidente de la gestora del PP de León, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

