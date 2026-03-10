Alfonso Rueda, "orgulloso" de la voz del PP sobre la guerra en Irán, señala que cada dirigente representa su territorio

Se posiciona contra las guerras y reprueba las amenazas de Trump, pero considera que Sánchez es "irresponsable" y se deben cumplir compromisos

El líder del PPdeG y presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha asegurado este martes que se siente "muy orgulloso" de la voz "firme" del PP sobre la guerra en Irán y ha puntualizado que, cuando dirigentes autonómicos o provinciales del partido realizan manifestaciones al respecto, se pronuncian "en nombre" de sus territorios.

"Lo que defendamos cada o lo que digamos cada dirigente concreto del Partido Popular, lógicamente hablamos en nombre de nuestros territorios. Es algo tan fácil como entender eso. Cada uno representa el territorio en el que está", ha sostenido y, en este contexto, ha apuntado que "ya le gustaría al PSOE tener la unidad" del PP.

En su opinión, el hecho de hablar sobre las posiciones que manifiestan diferentes dirigentes del PP sobre la guerra en Irán responde a un intento de "avivar polémicas" para no ver la realidad de un partido "absolutamente fragmentado" y con "enfrentamientos", en referencia al PSOE.

Ante la pregunta de si está a favor de la guerra o comparte la postura de Pedro Sánchez contra el conflicto bélico, ha recalcado: "Con el 'no a la guerra' estamos todos", y ha reconocido que no le han gustado las manifestaciones de Donald Trump en tono de "amenaza".

No obstante, ha advertido que Sánchez es "un irresponsable" porque "no entiende" que España tiene alianzas y compromisos que hay que cumplir, como lo hacen otros dirigentes europeos. "Le dan igual las consecuencias. Cuando solo se piensa en el rédito electoral personal, porque ya Pedro Sánchez es un rédito electoral puramente personal, ni siquiera es de su partido, se toman este tipo de decisiones", ha apostillado.

En este contexto, ha reiterado que está, "como todos los españoles y los gallegos de bien", en contra de las guerras y de sus consecuencias humanas y económicas. "Lo que estamos viendo es muy preocupante", ha subrayado y ha añadido que eso no da derecho a ir "absolutamente por libre".

Finalmente, al ser preguntado por el viaje institucional a Estados Unid de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha declarado: "Yo no me meto en eso, igual que no me gusta que se metan los demás".

Alfonso Rueda se ha pronunciado de este modo en Ponferrada (León), donde ha participado en el acto sectorial 'Emprendimiento e Infraestructuras', con empresarios locales y acompañado por el alcalde de la capital berciana, Marco Morala, así como por la cabeza de lista del PP por León, María José Álvarez y otros representantes del PP, entre ellos, el presidente de la gestora del PP de León, Juan Carlos Suárez-Quiñones,