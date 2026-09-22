Alianza UPA-COAG pide una reunión a la Junta para abordar la emisión de explotaciones y zonas vulnerables

VALLADOLID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Alianza UPA-COAG ha remitido una carta dirigida al director general de Política Ambiental de la Junta, José Guirao Sola, en la que ha solicitado una reunión para abordar diversos asuntos que "preocupan" a los profesionales agrarios de la comunidad autónoma, tales como las autorizaciones ambientales ganaderas, el cálculo de emisiones de las explotaciones y la posible nueva delimitación de Zonas Vulnerables a Nitratos.

La organización ha trasladado su "inquietud" por la sustitución de la herramienta propia en formato Excel que la Consejería de Medio Ambiente ofrecía en su página web para calcular las emisiones ganaderas por un enlace a la aplicación Ecogan del Ministerio de Agricultura.

Según la Alianza UPA-COAG, dicha aplicación estatal solo está desarrollada para ciertas especies como el porcino y presenta una "complejidad" en su manejo y cálculos "mucho mayor" que la antigua herramienta autonómica.

Por ello, ha pedido que se ponga de nuevo a disposición de técnicos y ganaderos el programa anterior "para facilitar el cumplimiento de esta obligación normativa".

Asimismo, el colectivo ha expresado su preocupación por las diferencias en los parámetros del cálculo de emisiones entre comunidades autónomas, al considerar que Castilla y León se ve "seriamente perjudicada" respecto a otras autonomías, como Cataluña, en el sector porcino.

Ante esta situación, la organización ha planteado la necesidad de mantener un encuentro con el responsable autonómico con el fin de tratar de unificar estos criterios.

Por último, la Alianza UPA-COAG ha reclamado "información directa" a la Administración regional sobre la posibilidad de una nueva delimitación de las Zonas Vulnerables a Nitratos en Castilla y León.

La organización ha advertido de que esta medida afecta "gravemente" a los agricultores y ganaderos de la Comunidad, al repercutir en la valorización de las deyecciones ganaderas como fertilizante agrícola o en la concesión de aguas por parte de la Confederación Hidrográfica del Duero.