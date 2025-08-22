Alianza Verde pide suspender la caza en la media veda en CyL como medida preventiva ante el elevado riesgo de incendios

VALLADOLID 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Alianza Verde ha solicitado la suspensión de la caza en media veda en Castilla y León con medida preventiva tras arder más de 150.000 hectáreas durante los incendios que aún persisten, especialmente en las provincias de Zamora y León, y que mantienen en situación de alarma extrema a 37 municipios.

Esta situación de alerta prohíbe encender fuego en montes, espacios abiertos, zonas recreativas o de acampada, el uso de barbacoas y material pirotécnico, y suspende todas las autorizaciones previas para estas actividades.

A pesar de ello, Alianza Verde, a través de un comunicado recogido por Europa Press, critica que la Junta de Castilla y León no ha restringido la caza de media veda que comenzó el pasado 15 de agosto, a pesar de que transitar por los montes en las localidades donde está decretado el estado de alerta está prohibido.

El colectivo considera que es una "irresponsabilidad" por parte de la Junta no haber restringido esta actividad, y una desconsideración hacia el resto de la población afectada. Además, advierte de que la destrucción de los ecosistemas deja a los animales sin posibilidad de encontrar refugio y por tanto totalmente expuestos.

"En una situación de extremo riesgo, no es de recibo que la caza sea una excepción a la restricción de cualquier actividad de riesgo de incendio. Ya lo vivimos en la pandemia, cuando los cazadores fueron unos privilegiados al no serles restringido el acceso al monte, frente al resto de los ciudadanos", ha denunciado Juantxo López de Uralde, coordinador de Alianza Verde.