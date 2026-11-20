Alicia García, en el centro, junto a los candidatos del PP de Zamora. - EUROPA PRESS

ZAMORA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PP al Senado por la provincia de Ávila y portavoz del partido en la Cámara Alta durante la última legislatura, Alicia García, ha celebrado este viernes, durante su visita a Zamora, que "la decencia ganó el debate" celebrado el jueves entre Alberto Núñez Feijóo (PP) y Pedro Sánchez (PSOE), y ha asegurado que también "ganará en las urnas" el próximo 29 de noviembre.

García ha hecho estas declaraciones en el marco de un acto que se iba a celebrar en las calles del centro de la capital zamorana, pero que finalmente se ha trasladado a la sede del partido en la ciudad por razones meteorológicas. Allí, la candidata 'popular' ha relatado que vio a un Sánchez "sin ganas" frente a un Feijóo con ánimo de "ganar y gobernar".

A partir de ahí, García ha abordado los temas que quería tratar en su visita a Zamora, ligados a la realidad de la provincia, como las comunicaciones y la seguridad. "Lo que ocurre aquí es el retrato más claro del sanchismo", ha advertido la popular, que ha lamentado que el Gobierno "solo ha atendido a aquellos que permitían a Sánchez sobrevivir en la Moncloa".

Entre otras cosas, Alicia García ha mencionado el tren 'madrugador' que ha perdido Zamora y cuya recuperación reclama, y también los kilómetros de autovía que no se han ejecutado, los correspondientes al futuro trazado de la A-11 en el camino entre la capital de la provincia y la frontera con Portugal por Aliste.

En materia de seguridad, Alicia García ha lamentado el incremento de robos en el alfoz de Zamora y ha criticado que "el dinero que va para corrupción" no llega para el incremento de agentes. "Hacen falta más medios y más efectivos", ha considerado la candidata del PP por Ávila, que ha animado a los ciudadanos a votar el 29N en unas elecciones "decisivas y trascendentales".