'Alimentos de Valladolid' prevé abrir una tienda física en Madrid este 2026

1088303.1.260.149.20260519113511 El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, y varios diputados, en el photocall del Congreso BASE de Alimentos de Valladolid. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Valladolid prevé abrir una tienda física de 'Alimentos de Valladolid' en Madrid a lo largo de este 2026, en el que se celebra el décimo aniversario de la marca con los objetivos de aumentar su presencia a nivel nacional e internacional, porque "no hay techo".

El presidente de la institución provincial, Conrado Íscar, ha atendido este martes, 19 de mayo, a los medios antes del inicio del Congreso 'BASE': Branding, Alimentación, Sostenibilidad y Estrategia, que se desarrolla con motivo del décimo aniversario de 'Alimentos de Valladolid' y en el que se presenta el nuevo logotipo de la marca.

En este contexto, ha puesto en valor la apuesta que se hizo en 2016 desde la Diputación, presidida por Jesús Julio Carnero, para lanzar la marca como "seña de identidad" y "calidad" de la provincia, en la actualidad de la mano de 600 empresas y más de 2.000 productos que "llevan el nombre de Valladolid por todo el territorio nacional e internacional".

Íscar ha agradecido a todos aquellos que "han hecho posible" que ahora 'Alimentos de Valladolid' sea "un referente a nivel nacional", como una de las marcas más jóvenes y "que ha tenido mayor ascendencia y mayor trayectoria".

No obstante, ha aseverado que hay que "seguir construyendo" y "avanzando" con la marca, la cual tiene "muchos retos" porque "no hay un techo", un contexto en el que se prevé que este año se cumpla el "objetivo" de abrir una tienda física en Madrid.

"Dada la comunicación, la cercanía que tiene Valladolid, cada vez más personas nos visitan desde Madrid, pernoctan en Valladolid y a partir de ahí vamos a seguir construyendo", ha apuntado Íscar, quien también ha destacado el impulso de la Diputación para llevar los productos de la marca a distintas ferias en otras ciudades, así como en el Espacio La Granja con eventos propios.

En este sentido, ha precisado que 'Alimentos de Valladolid' cuenta con muchas micropymes y autonómos que venden el 70 por ciento de su producto en las ferias que desarrolla la Diputación, la cual está "por el buen camino" en la gestión de la marca y en el apoyo a aquellos comercios de la provincia que "abren la persiana cada día".

Para continuar con una nueva etapa de la marca tras sus diez años, la institución provincial apostará también por la digitalización de las pymes, así como por un nuevo logo "acorde a los tiempos", con "frescura, vanguardia y novedad", pero sin olvidar la "experiencia", una nueva imagen que se presentará al final del congreso que tiene lugar este martes.