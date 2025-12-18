Alimentos de Valladolid supera las 550 empresas adheridas y cuenta con 2.050 productos

Un momento de la reunión de la Comisión de Alimentos. - DIPUTACIÓN

VALLADOLID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Alimentos de Valladolid reunida hoy bajo la presidencia del diputado de Empleo, Desarrollo Económico y Reto Demográfico, Roberto Migallón, ha aprobado la incorporación de diez productores, tres comercios, 18 empresas hosteleras, una entidad de promoción y 84 productos, lo que eleva la cifra hasta 552, entre empresas y entidades de promoción, y supone un total de 2050 productos.

"Alimentos de Valladolid sigue creciendo para aglutinar la calidad de todos los productos y servicios agroalimentarios y gastronómicos en la marca de calidad de la provincia de Valladolid", señala la institución provincial a través de un comunicado.

La Diputación impulsa la marca Alimentos de Valladolid con la incorporación de nuevas empresas y entidades "que fortalecen la calidad y diversidad de los productos y servicios representados".

Esta nueva fase de incorporaciones abarca sectores como bodegas, confiterías-pastelerías, hostelería, encurtidos, embutidos o comercio minoristas, consolidando la marca como un referente integral del tejido productivo de Valladolid.

La Marca Alimentos de Valladolid une a los productos agroalimentarios de la provincia de Valladolid, "como seña de identidad geográfica y distintivo de calidad", al tiempo que establece una estrategia de promoción y diferenciación tanto de los productos pertenecientes a la Marca como de los establecimientos de hostelería y comercio minorista de alimentación, que utilizan o venden productos pertenecientes a Alimentos de Valladolid.