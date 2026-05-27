Alma Máter apoya el recurso contra el archivo del caso del convento de Piedrahíta y pide explicaciones a la Junta

Archivo - AMP.- Alma Máter Arte y Cultura lamenta la "falta de respuesta" sobre la declaración BIC del Convento de Piedrahíta - ALMA MÁTER ARTE Y CULTURA - Archivo

ÁVILA 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Alma Máter Arte y Cultura ha mostrado públicamente su apoyo al recurso de apelación presentado por Juan Ignacio Ramírez contra el auto de sobreseimiento provisional dictado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Piedrahíta (Ávila).

Las diligencias judiciales versan sobre el convento del Amor Misericordioso y de la Madre de Dios, así como sobre diferentes actuaciones urbanísticas, patrimoniales y administrativas vinculadas al histórico monasterio y a sus bienes culturales.

La entidad cultural considera que el archivo acordado resulta prematuro y que la instrucción ha quedado incompleta, después de que el órgano instructor impidiera la práctica de diligencias esenciales al denegar la ampliación del plazo de investigación. En la apelación se solicita a la Audiencia Provincial la revocación íntegra del archivo, la continuación de la instrucción y, subsidiariamente, la retroacción de las actuaciones para permitir la práctica de diligencias de investigación que consideran imprescindibles.

Entre las medidas reclamadas se encuentran la certificación registral histórica completa del monasterio, la aportación de títulos habilitantes y documentación jurídica, así como el inventario, identificación y tasación pericial de los elementos patrimoniales trasladados. De igual forma, el recurso ha exigido la incorporación de documentación administrativa, patrimonial y eclesiástica vinculada al cierre del convento y la toma de declaración de personas directamente relacionadas con los hechos.

QUE SEA DECLARADO BIC

Alma Máter, a través de un comunicado recogido por Europa Press, recuerda que fue la propia asociación la que promovió formalmente en agosto de 2023 el expediente para la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) del monasterio carmelita, una iniciativa que ha contado con el respaldo del Ayuntamiento de Piedrahíta.

La presidenta de Alma Máter, Ester Bueno, ha calificado de preocupante que la Junta de Castilla y León siga sin resolver el expediente BIC ni haya ofrecido información pública clara sobre el estado de su tramitación. A su juicio, los acontecimientos actuales evidencian la necesidad urgente de activar mecanismos efectivos de protección patrimonial para garantizar la conservación y tutela del conjunto histórico.

Asimismo, Bueno ha echado de menos una actuación institucional más decidida por parte del Ayuntamiento de Piedrahíta, que no ha atendido las recomendaciones emitidas por el Servicio de Asistencia a Municipios de la Diputación Provincial de Ávila. Dicho informe jurídico recordaba al consistorio su obligación de colaborar con la Justicia e informar sobre los posibles derechos históricos municipales, planteando la opción de personarse en el procedimiento judicial o emitir un informe institucional con certificaciones del Inventario Municipal de Bienes.

La presidenta de la asociación ha tachado esta inacción de falta de consideración hacia el municipio y su patrimonio, exigiendo al ayuntamiento que se ponga a trabajar de inmediato en el caso.

Por último, la entidad cultural ha preguntado públicamente a la Junta de Castilla y León por la situación exacta en la que se encuentra el expediente de declaración BIC promovido hace casi tres años y por las medidas que piensa adoptar para la protección del inmueble.

Ester Bueno ha reafirmado el compromiso de la asociación con la defensa del patrimonio histórico del Valle del Corneja y de la provincia de Ávila, señalando que la preservación del convento es un deber de respeto hacia la memoria histórica de la comarca. Del mismo modo, la responsable de Alma Máter ha querido agradecer a Juan Ignacio Ramírez su lucha e interés por Piedrahíta.