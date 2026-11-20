El municipio leonés de Almanza encenderá la iluminación navideña este sábado con más de 150.000 luces y un cascanueces luminoso que aspira a ser el más grande del mundo. - AYUNTAMIENTO DE ALMANZA

LEÓN 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La magia de la Navidad regresará este sábado al municipio leonés de Almanza, donde a las 18.00 horas tendrá lugar el encendido, que dará lugar a una decoración compuesta por más de 150.000 luces y un cascanueces luminoso gigantesco que aspira a ser el más grande del mundo.

El encendido contará con la presencia de personajes de cuento, que acompañarán a los visitantes durante una tarde en la que las calles se convertirán en un escenario de fantasía.

Una de las novedades de este año será la instalación de un cascanueces de más de siete metros de altura y con más de 20.000 luces, diseñado por Fernando Ortiz, una creación con la que Almanza aspira a contar con el cascanueces luminoso más grande del mundo.

Esta impresionante figura será una de las grandes protagonistas de una iluminación navideña que superará las 150.000 luces LED, repartidas por calles, plazas y espacios emblemáticos del municipio, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de Almanza.

NUEVOS ESPACIOS TEMÁTICOS

Además, habrá nuevos espacios temáticos que invitarán a las familias a adentrarse en escenarios llenos de imaginación. Entre las principales novedades se encuentran el Paseo de los Paraguas, el Mundo de Alicia y el Mundo Dulce, tres propuestas que ampliarán el recorrido navideño y ofrecerán nuevos rincones para convertir el municipio en un universo lleno de magia.

La experiencia navideña se completará con un mercado navideño, una pista de hielo y diferentes propuestas gastronómicas. Así, los visitantes podrán disfrutar de castañas recién asadas, los tradicionales churros y una food truck.

De esta forma, Almanza pretende reafirmar su apuesta por una Navidad diferente, en la que la tradición de un pequeño municipio leonés se combina con grandes instalaciones luminosas, creatividad y nuevas experiencias para sorprender año tras año y consolidar el municipio como un destino navideño de referencia.