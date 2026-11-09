Alonso (Vox) cree que el campo está ante una "encrucijada" porque Sanchez y Planas llevarán al sector al cierre

El responsabel de Trabajo de Campo de Vox y el consejero de Agricultura en la visita a la explotación de Cardeñosa. - VOX

ÁVILA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de trabajo y campo de VOX, Rodrigo Alonso, ha asegurado que el campo español se encuentra ante "una encrucijada decisiva" ya que está en juego que los ganaderos puedan "ganarse la vida dignamente" o que tengan que cerrar sus explotaciones "por las políticas de Pedro Sánchez y del ministro Planas.

Así se ha manifestado el responsable de Vox durante la visita que ha realizado este lunes a explotación ganadera en el municipio abulense de Cardeñosa.

"Nos jugamos que un joven ganadero como Ángel pueda ganarse la vida dignamente, con precios justos y una rentabilidad real que le permita transmitir este legado a sus hijos, o que las políticas de Pedro Sánchez y del ministro Luis Planas obliguen a cerrar definitivamente este tipo de explotaciones", ha aseverado Alonso.

Asimismo, Rodrigo Alonso ha denunciado la entrada en territorio nacional de partidas de carne de vacuno procedente de Brasil "tratada con sustancias hormonales", una práctica prohibida expresamente por la normativa europea.

"Desde el principio advertimos de que la carne importada bajo estos acuerdos no solo arruina a nuestros productores con una competencia desleal, sino que supone un riesgo evidente para la salud pública al tratarse de carne hormonada", ha subrayado Alonso, quien ha exaltado a "calidad, esmero y excelencia" con la que se produce la carne en Ávila y en España.

Por otro lado, se ha referido a la "indefensión" que sufre el sector ante los continuos ataques de la fauna salvaje y ha criticado la negativa del Ejecutivo central a permitir la gestión y el control de la especie del lobo al norte del Duero, así como la falta de partidas presupuestarias "uficientes para indemnizar de manera rápida y justa a los ganaderos por la pérdida de terneros y reses".

"El Gobierno de España está dejando a las explotaciones y a las vomunidades autónomas a los pies de los caballos y de la mano de Dios, al bloquear el control del lobo y racanear el dinero que corresponde a las indemnizaciones", ha manifestado Rodrigo Alonso.

Al respecto, ha asegurado que VOX aplicará de "forma inmediata" medidas eficaces de control poblacional y protección activa a los rebaños en cuanto tenga responsabilidades de gobierno, al tiempo que ha defendido la ganadería extensiva como la principal herramienta natural para la conservación del medio ambiente y la prevención de catástrofes.

Y ha sido cuando el responsable de Trabajo y Campo de Vox ha recordando los graves incendios forestales que han golpeado históricamente a la provincia de Ávila, por lo que ha defendido el pastoreo "para limpiar los montes y frenar la acumulación de masa vegetal seca, que convierte los terrenos en auténticos polvorines".

"La ganadería extensiva es el gran eje vertebrador del mundo rural: fija población, garantiza el relevo generacional y cuida el monte frente a los incendios forestales. Frente a las políticas que asfixian al campo, en VOX tenemos como prioridad absoluta blindar la rentabilidad y el futuro de estas explotaciones", ha concluido el responsable de Vox.