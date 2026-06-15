El alquiler en CyL sube un 5,8% en mayo hasta los 10,24 euros por metro cuadrado

Cartel de alquiler, a 18 de mayo de 2026, en Madrid (España). El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó el pasado jueves el índice de referencia para la actualización anual de los contratos de alquiler, que se situó en el 2,4% interanual en abril - Eduardo Parra - Europa Press

VALLADOLID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda en alquiler en Castilla y León ha registrado un incremento del 5,8 por ciento en su variación interanual en mayo y una subida del 1,1 por ciento en su evolución mensual, lo que ha situado el precio medio en 10,24 euros el metro cuadrado al mes, según los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa.

Con este repunte, la variación interanual de la comunidad autónoma ha encadenado 130 meses consecutivos en positivo, lo que equivale a casi once años al alza. A nivel autonómico, Castilla y León se ha situado como la decimonovena comunidad más cara para alquilar una vivienda en España.

Por provincias, el orden de los incrementos interanuales ha estado encabezado por León (13,1 por ciento), seguida de Burgos (9,4 por ciento), Segovia (8,1 por ciento), Salamanca (6,3 por ciento), Palencia (2,8 por ciento), Zamora (2,8 por ciento), Ávila (2,7 por ciento) y Valladolid (2,4 por ciento).

En cuanto a los precios absolutos, Segovia ha registrado el mayor precio con 12,74 euros el metro cuadrado al mes, por delante de Burgos (10,86 euros), Salamanca (10,58 euros), Valladolid (9,57 euros), Palencia (9,07 euros), León (8,98 euros), Zamora (8,91 euros) y Ávila (8,72 euros).

Finalmente, en el ámbito municipal, 12 de los 15 municipios castellano y leoneses analizados con variación interanual han incrementado sus precios respecto al año anterior. El mayor aumento interanual se ha detectado en Ciudad Rodrigo (Salamanca), con un repunte del 22,6 por ciento, mientras que la caída más acusada se ha registrado en Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja (Burgos), con un descenso del -31,5 por ciento. Respecto a los precios por metro cuadrado, Miranda de Ebro se ha posicionado como el municipio más caro con 13,32 euros al mes, seguido muy de cerca por Segovia capital con 13,31 euros.