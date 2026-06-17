Alrededor de 150 participantes se enfrentarán a medio centenar de obstáculos en la Águila Race segoviana

Un momento de la presentación de la prueba. - DIPUTACIÓN

SEGOVIA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El municipio segoviano de Aguilafuente albergará este domingo, 21 de junio, una nueva edición de la Águila Race OCR, una prueba de obstáculos y de resistencia, que aspira a reunir alrededor de 150 participantes, que lleguen desde distintos puntos del país.

Se trata, según los organizadores de "un buen ejemplo de la unión entre promoción deportiva y turística para la localidad, para la comarca y, por extensión, para la provincia". Una iniciativa que cuenta con el apoyo de la Diputación de Segovia, según ha detallado la presentación que ha encabezado el diputado de Deportes, Óscar Moral, junto a los responsables de la prueba.

El inicio está previsto en las instalaciones deportivas del municipio, junto a la piscina municipal. Allí arrancará una carrera que presenta dos recorridos diferentes. Uno de trece kilómetros, orientado a las categorías Élite y Starter, y otro de siete kilómetros para el resto de participantes.

A lo largo del trazado se han distribuido hasta 51 obstáculos de diferente condición. No en vano, la prueba presenta tramos en entornos tan variados como caminos, zonas de monte o hasta paso por el río. Todo ello convierte la carrera en una prueba "tan exigente como espectacular, con atractivo para participantes y para el público".

Además de corredores se prevé la llegada a Aguilafuente de decenas de acompañantes y también espectadores, lo que contribuirá "al impulso de la actividad social y económica en el territorio", como ha valorado Óscar Moral. La Águila Race OCR se encuadra en la Liga AOCO -que forma parte de la asociación profesional de organizadores de carreras de obstáculos más grande de España- y es puntuable a nivel nacional.

Desde la organización, Juan Manuel Herrero ha indicado que este año se han introducido obstáculos nuevos que "incrementan la dificultad en algunos casos, para una carrera que ya de por sí lleva al extremo capacidades como la fuerza o el equilibrio".

De hecho, el año pasado solo alrededor de una decena de participantes logró completar el itinerario mayor. Por su parte, el alcalde de Aguilafuente, Luis Mariano García, ha explicado que la carrera vuelve a centrar su trazado en las instalaciones deportivas del pueblo y el campo de los alrededores, después de la experiencia del año pasado, con un trazado más urbano.