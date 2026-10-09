Alumnos de 4º de ESO de Cuéllar participarán en un programa de orientación y opciones laborales en el Carracillo

Presnetación del proyecto 'Sembrando futuro' en la sede de la Diputación de Segovia. - DIP SEGOVIA

SEGOVIA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los 113 alumnos de cuarto de ESO que estudian en los dos institutos de Cuéllar participarán en el programa 'Sembrando futuro', en el que se les orientará sobre las opciones profesionales en las empresas de la comarca del Carracillo, por medio de la Fundación Empresa Familiar.

La Diputación de Segovia y la Fundación Empresa Familiar de Castilla y León (EFCL) han formalizado un convenio para poner en marcha 'Sembrando Futuro: Orientación Vocacional y Profesional', que se desarrollará durante el curso 2026-2027 en los institutos de Cuéllar IES Marqués de Lozoya e IES Duque de Alburquerque.

La iniciativa cuenta con la colaboración de la Dirección Provincial de Educación de Segovia.

La diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, ha presentado el convenio en rueda de prensa junto al presidente de la fundación, Miguel Antona; el director de la misma, Alberto Guerra, y la directora provincial de Educación, Yolanda Lucía.

Rodríguez ha asegurado que al hablar de desarrollo rural hay que intentar "ser capaces" de ofrecer a los jóvenes "razones y oportunidades para construir su proyecto de vida" en los pueblos.

El proyecto parte de la existencia en El Carracillo de un importante tejido productivo y de una demanda de profesionales cualificados, lo que, según ha explicado la diputada, hace necesario "mostrar a los estudiantes las posibilidades laborales de su territorio" antes de que tomen sus primeras decisiones académicas.

'Sembrando Futuro' ofrece una experiencia que combinará herramientas digitales, jornadas presenciales, sesiones individuales y actividades de acercamiento al mundo empresarial, para que los alumnos identifiquen sus fortalezas e intereses, conozcan sus opciones formativas y descubran las salidas profesionales acordes con el mercado laboral en la comarca.

El presidente de la Fundación Empresa Familiar de Castilla y León, Miguel Antona, ha valorado la importancia de ofrecer esta orientación antes de que los estudiantes decidan su itinerario académico.

El calendario se iniciará en el primer trimestre con las Jornadas de Empleabilidad, que se celebrarán en los centros en horario lectivo e incluirán dos talleres sobre habilidades sociales y autoconocimiento, como la comunicación, el trabajo en equipo, la empatía o la iniciativa. Los alumnos participarán después en una Yincana de Empresas de la zona, una actividad de juegos y retos para conocer las compañías de su comarca y sus principales actividades.

En el segundo trimestre, previsiblemente en marzo de 2027, se celebrará una jornada en línea para las familias, en la que se abordarán las opciones educativas posteriores a la ESO, la empleabilidad de la Formación Profesional y el papel de los padres y madres en las decisiones vocacionales.

Entre marzo y abril, el alumnado inscrito podrá recibir tutorías individuales por videollamada y fuera del horario lectivo, en las que se utilizará, entre otras herramientas, NeoIkigai, que permite analizar las fortalezas, intereses y valores de cada estudiante.

En el tercer trimestre se organizarán visitas a empresas del entorno para que los alumnos de 4º de ESO conozcan 'in situ' el tejido empresarial de El Carracillo.

El director de la fundación, Alberto Guerra, ha explicado que la orientación vocacional "no debe limitarse a elegir qué estudiar", sino ayudar a los jóvenes a "conocerse y a descubrir las oportunidades profesionales" que existen a su alrededor.