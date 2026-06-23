Álvarez Courel sostiene que "no cejará en el empeño" para que el Aeropuerto de León cuente con una terminal de carga

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, durante el pleno ordinario celebrado este martes. - EUROPA PRESS

LEÓN 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, ha insistido este martes en que la Institución provincial "no cejará en el empeño" para que el Aeropuerto leonés cuente con una terminal de mercancías.

Álvarez Courel se ha pronunciado de este modo en el transcurso del pleno ordinario de la Diputación al ser preguntado por este asunto por la oposición. Según ha explicado, Aena ha facilitado a la Institución provincial una lista de diez operadores privados de transporte de carga.

Tras contactar con esos diez operadores (sobre los que la Diputación ha preferido guardar discreción) la Institución provincial ha obtenido respuesta de cuatro empresas por el momento, a las que ha enviado un estudio de viabilidad.

En este sentido, ha señalado que en el momento en que los operadores privados muestren la intención de llevar a cabo la terminal (dos de ellos ya han expresado una mayor disposición de poder llegar a invertir) la Diputación de León se reunirá con representantes de la Federación Leonesa de Empresarios (FELE), la Cámara de Comercio y el Círculo Empresarial Leones (CEL) con el fin de llegar a un entendimiento. "Por nuestra parte, desde luego, no vamos a cejar en el empeño", ha reiterado.