Álvarez Courel tacha de "sectarismo político" la reunión de Suárez-Quiñones con alcaldes del PP de León

Destaca la "lealtad institucional" de la Diputación de León y asegura que invertirá los fondos necesarios

LEÓN, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, ha tachado de "sectarismo político" la actuación del consejero de Medio Ambiente y presidente de la gestora que dirige el PP de León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, al haberse reunido el pasado lunes con alcaldes exclusivamente del PP en la provincia leonesa para explicar las medidas encaminadas a la reconstrucción tras los incendios forestales y adelantarse de este modo a los asuntos previstos para abordar en el encuentro de este jueves entre la Diputación y 114 municipios "en riesgo", según el Plan Infocal.

Por el contrario, ha explicado, la Diputación de León, dentro de la "lealtad institucional", ha pretendido informar a todos los ayuntamientos, "sin importar el color político".

El presidente de la Diputación de León se ha mostrado sorprendido ante el hecho de que Suárez-Quiñones, "en esa doble lid que tiene de ser consejero por un lado y presidente del PP en el otro", haya convocado a los ayuntamientos y a los portavoces de los ayuntamientos del PP para adelantarles lo que se aborda en el encuentro de este jueves con la Diputación.

"Creo que es algo que se debe tratar de evitar en estas circunstancias. Desde luego, desde la Diputación de León, en todo momento, hemos mantenido esa lealtad", ha recalcado.

"No quiero ni pensar que le hubiera parecido al PP que yo hubiera convocado exclusivamente a los alcaldes y portavoces del PSOE en los ayuntamientos de la provincia para informarles a ellos, en exclusiva, de lo que hay", ha insistido.

"COLABORACIÓN TOTAL".

En este contexto, ha subrayado que la Diputación de León ha estado "desde el minuto cero" en "colaboración total" con todas las administraciones afectadas o implicadas ante los incendios forestales de este verano.

Además, se ha mostrado "profundamente disgustado" ante la "deslealtad" del PP en León, que antes de escuchar los asuntos abordados en la reunión de este jueves, ha exigido que la Diputación Provincial haga algo "diferente" a lo que hace la Junta frente a los incendios.

Courel ha expresado que, desde la "lealtad", la Diputación Provincial explicará en la reunión con los ayuntamientos, "incluso a quienes ya tienen esa explicación", las actuaciones que se llevarán a cabo a partir de ahora de cara a reconstruir las zonas afectadas por los fuegos y también escuchará las propuestas de los propios ayuntamientos de la provincia al respecto.

APOYO A LOS MUNICIPIOS.

El presidente de la Diputación de León ha asegurado que se invertirán todos los fondos disponibles para este fin y que "el céntimo más pequeñito" del presupuesto está destinado a ayudar a los 208 municipios leoneses. "Que no tenga ningún miedo el PP de León. La Diputación de León va a estar siempre ayudando y apoyando a nuestros municipios", ha enfatizado.

Finalmente, ha matizado que la Diputación realizará las inversiones necesarias, pero no puede asumir competencias impropias que luego suponen un bloqueo de los fondos que se quieren destinar. "Nadie puede poner en duda que la Diputación de León invertirá desde el primero hasta el último céntimo del presupuesto en ayudar a los 208 municipios de León", ha reiterado.