El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, ve con preocupación las concentraciones "sin control" para ver el eclipse ante el riesgo de incendios y hace un llamamiento a la responsabilidad. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, ha expresado este lunes su preocupación ante posibles concentraciones "sin control" que se puedan producir este miércoles en torno a la observación del eclipse de Sol en la provincia, ya que podrían provocar accidentes como incendios forestales.

"Me preocupan aquellas concentraciones que puede haber sin control y que puedan conducir, por ejemplo, a que se generen incendios forestales. Incendios forestales que pueden tener desgracias personales precisamente porque no se informa de dónde va a haber esa concentración de gente", ha concretado.

En este sentido, ha recordado que recientemente ha participado en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) con motivo del eclipse en el que se desautorizaron concentraciones y los ayuntamientos implicados adoptaron las medidas pertinentes, pero ha advertido de que no puede haber un agente de la Guardia Civil o de la policía en cada una de las más de 1.200 localidades de la provincia leonesa.

"El que la gente pueda acudir en masa a una determinada zona, si no está ni siquiera comunicada, puede suponer un problema", ha incidido, para a continuación realizar un llamamiento a la sociedad para que disfrute del evento de una forma respetuosa y no deje residuos en el medio rural, además de extremar las precauciones a la hora de beber y fumar en zonas en las que puede haber peligro ante el riesgo de incendios.

Al respecto, ha insistido en que una botella de cristal o una colilla pueden provocar un fuego y la necesaria evacuación de zonas afectadas, que es preciso llevar a cabo con tiempo para evitar que haya víctimas. "Esa, para mí, de verdad, es la mayor preocupación que tengo en este momento", ha apostillado.

Al mismo tiempo, ha manifestado su satisfacción por el hecho de que tanto los leoneses como los visitantes puedan disfrutar del eclipse en la provincia de León, un evento único, y ha deseado que las condiciones meteorológicas sean favorables durante la jornada del día 12 de agosto.