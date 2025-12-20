Álvarez de Toledo asegura que el PP aspira a "mayorías amplias, incluso absolutas" en los comicios autonómicos

Álvarez de Toledo con el presidente provincia del PP de Burgos, Borja Suárez, y el diputado Ángel Ibáñez - EUROPA PRESS

BURGOS, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados PP, Cayetana Álvarez de Toledo, ha asegurado este sábado en Burgos que el PP aspira a lograr "mayorías amplias, incluso absolutas" en las próximas citas electorales que se van a celebrar en Extremadura --este domingo--, en 2026 en Aragón y en Castilla y León.

En este sentido, ha hecho un llamamiento a los ciudadanos a "asumir la responsabilidad democrática" de votar de "forma masiva" en los comicios autonómicos y ha invitado a que "salgan a la calle a pedir elecciones generales" ya que no se contempla en el PP la presentación de una moción de censura, como el propio presidente de los 'populares' afirmó en su última visita a la capital burgalesa.

Precisamente, Álvarez de Toledo ha animado a defender el proyecto de "libertad, paz civil y progreso" de su partido y ha destacado el "papel histórico de Castilla y León" en el germen del moderno PP "que ganó las elecciones de 1996" con José María Aznar y que hizo vivir a España en la "mejor etapa" de su democracia.

La dirigente 'popular', que ha participado este sábado en la reunión que ha mantenido la Junta Directiva Provincial del PP de Burgos, ha arremetido contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha acusado de "inmoral" y de ser "la cúspide de una pirámide de corrupción".

La portavoz adjunta del PP ha puesto de manifiesto "la distancia" entre el "relato del sanchismo y la realidad" y ha criticado los pactos del PSOE con sus socios parlamentarios, así como la falta de convocatoria electoral.

También ha advertido de lo que considera una "emergencia democrática y nacional" y ha acusado a Sánchez de intentar "debilitar los contrapesos democráticos" y de huir de las urnas por miedo a perderlas, al tiempo que ha defendido al Partido Popular como el "gran proyecto nacional" para preservar el orden constitucional y la convivencia.

"ANTOLOGÍA DEL CRIMEN"

Por su parte, el presidente provincial del PP de Burgos, Borja Suárez, ha reivindicado este sábado la gestión de su partido en Castilla y León y ha confrontado el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco con el de Pedro Sánchez, al que ha calificado como una "antología del crimen, de la obscenidad y del mal gusto".

Suárez ha defendido los "40 años de transformación" de Castilla y León con los sucesivos gobiernos del PP que han colocado a la Comunidad como líder "en educación, la mejor valorada en servicios sociales y una de las más destacadas en sanidad", logros que ha vinculado al liderazgo del líder autonómico.