VALLADOLID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El río Bernesga, a su paso por las estaciones de León capital y Alija de la Ribera, han entrado en alerta (nivel rojo de aviso hidrológico) este lunes, si bien de acuerdo con los datos de la CHD en la ciudad leonesa la situación ha descendido a nivel naranja a última hora de la tarde.

De esta manera y según datos del Servicio Automático de Información Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), recogidos por Europa Press, el Bernesga se ha sumado al Huebra en Puente Resbala (Salamanca) y al Támega en Rabal (Ourense), con aviso de nivel rojo. Además, la cuenca presenta seis puntos en aviso naranja, con los ríos Bernesga, Cea y Porma en la provincia de León y el Valdavia en la de Palencia; así como casi otra veintena en nivel amarillo.

En datos actualizados a las 22.00 horas, el Bernesga se encuentra en nivel rojo a su paso por Alija de la Ribera, con un caudal de 240 metros cúbicos por segundo y tendencia descendente. Este mismo río entró en alarma también en la ciudad de León mediada la tarde de este lunes, pero en la noche de este lunes se encuentra en nivel naranja y con tendencia descendente (145 m3/s); mientras que en Cascantes se encuentra en nivel amarillo.

El Cea llegó a entrar en situación de alarma a última hora de la tarde en Villanueva de Arcayo (León), pero presenta un caudal de 76,7 m3/s, ligeramente por debajo del nivel de alarma y con tendencia descendente. Este río está también en aviso naranja en Sahagún y en amarillo en Valderas.

El río Huebra se mantiene en nivel rojo en la estación de Puente Resbala (Salamanca), con un nivel de 6,73 metros y tendencia estable --el pasado jueves alcanzó los 9 metros--; mientras que el río Támega, en la provincia de Ourense, cuenta con una estación en nivel rojo, la de Rabal; y otra en amarillo, Castrelo do Val.

En nivel naranja figuran, además del Bernesga y el Cea en León, el Porma a su paso por Secos y el Órbigo en Cebrones del Río, en la misma provincia leonesa. También se encuentra en esta situación el río Valdavia a su paso por Abia de las Torres (Palencia).

Completan la nómina de avisos, con nivel amarillo, los ríos Esla, Omaña, Órbigo, Duerna y Tuerto en la provincia de León; el Ucieza en tierras palentinas; el Duero en Saucelle (Salamanca); el Eresma en Segovia capital y el Castrón, el Negro, el Tera y de nuevo el Órbigo en la provincia de Zamora.