Imagen del camión que ha colisionad con un turismo en Sardón. - EUROPA PRESS

SARDÓN DE DUERO (VALLADOLID), 7 (EUROPA PRESS)

Una persona ha perdido la vida al quedar atrapada en el interior de un turismo tras colisionar frontalmente con un camión en la carretera N-122 a su paso por el término municipal de Sardón de Duero (Valladolid), según datos del Servicio de Emergencias Castilla y León 112, recogidos por Europa Press.

El siniestro se ha producido minutos antes de las 14.11 horas de este martes, cuando el 1-1-2 ha recibido varias llamadas que avisan de un accidente que ha ocurrido en el punto kilométrico 333 de la N-122, sentido Soria, en Sardón de Duero.

Se informaba del choque frontal de un camión y de un turismo, y de que en el vehículo había una persona atrapada en el interior.

Desde la sala del 1-1-2 se informa a la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid, a los Bomberos de la Diputación y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que moviliza un equipo médico del centro de salud de Tudela y una ambulancia soporte vital básico.

En el lugar, el personal sanitario confirma el fallecimiento del conductor del turismo.