El granizo causa una colisión múltiple y varias salidas de vía en Valladolid y Palencia

VALLADOLID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las granizadas caídas en las provincias de Valladolid y Palencia en la tarde de este lunes han provocado varios accidentes de tráfico, de los cuales el más grave ha sido una colisión múltiple ocasionada por un "repentino y fuerte granizo" en la A-601 a su paso por Aldeamayor de San Martín, si bien por el momento no ha sido necesario realizar traslados a centros hospitalarios, según datos que aporta el Servicio de Emergencias 112 y recoge Europa Press.

Los hechos en Aldeamayor han ocurrido en torno a las 15.23 horas de este lunes, 9 de marzo, cuando varios alertantes han informado al 112 de un accidente con varios vehículos implicados en el kilómetro 17 de la A-601 sentido Valladolid, en Aldeamayor de San Martín, motivado, al parecer, por un repentino y fuerte granizo en la zona del siniestro.

Según los datos aportados por los alertantes, se trata de una colisión múltiple en la que se han visto implicados tres o cuatro vehículos que obstaculizan ambos carriles de la A-601.

El 112 trasladó el aviso a Guardia Civil de tráfico de Valladolid y a Emergencias sanitarias-Sacyl que ha enviado recursos al lugar, si bien no ha sido necesario trasladar a centros hospitalarios a ninguno de los impicados, según las mismas fuentes.

Muy cerca de ese punto, en la VA-302 en el término municipal de La Pedraja de Portillo, y unos minutos después, a las 16.10, se ha producido una salida de vía en un momento en el que, según el alertante, también caía granizo.

En este caso, se ha trasladado aviso a Guardia Civil de tráfico de Valladolid y a Emergencias sanitarias Sacyl ya que la conductora, una mujer de 53, se quejaba de dolor en la espalda pero no ha requerido traslado.

Se da la circunstancia de que otra granizada registrada a las 15.41 horas ha ocasionado la salida de la vía de un turismo en el kilómetro 1 de la A-67, sentido Santander, en Villamuriel de Cerrato, en la salida hacia el polígono de Venta de Baños (Palencia).

El 112 ha avisado en este caso a la Policía Local de Villamuriel de Cerrato, a Guardia Civil de Palencia y a Emergencias sanitarias-Sacyl.