MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID), 17 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha detenido a un individuo tras entrar esta tarde en dependencias de la Comisaría de Medina del Campo, forcejear con una agente, herirle con un arma blanca y arrebatarle el arma reglamentaria.

El suceso se ha producido esta tarde cuando el agresor, vecino de Medina del Campo, ha entrado en las instalaciones policiales y, sin que hayan trascendido los motivos, ha comenzado a forcejear con uno de los agentes que allí se encontraba y a quien en el transcurso de la pelea ha clavado al funcionario en su costado el cuchillo que portaba.

Tras la agresión, el individuo ha arrebatado el arma reglamentaria al agente y se ha dado a la fuga, si bien en su huida se deshizo de la pistola, que ha sido recuperada, y ha sido detenido poco tiempo después.

El subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales, ha explicado que el agente lesionado, que al parecer se encuentra estable, ha sido evacuado de urgencia al Hospital de Medina del Campo, "donde será intervenido o ya lo está siendo", ha indicado sin poder aportar más detalles de lo sucedido.

Fuentes consultadas por Europa Press ha informado de que el autor de la agresión es un ciudadano español con una requisitoria en vigor para su ingreso en prisión por agresión sexual.