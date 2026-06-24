Ranking de las 20 temperaturas máximas registradas en Castilla y León en la jornada del martes 23 de junio - @AEMET_CYL

VALLADOLID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Valladolid, Zamora y León han alcanzado este martes, 23 de junio, sus récord de temperaturas máximas para un mes de junio tras llegar, las dos primeras ciudades, a los 40,6 grados, mientras que la capital leonesa --en el observatorio de La Virgen del Camino-- alcanzó 36,5 grados, lo que iguala la máxima histórica.

Así consta en el apartado de valores extremos de la web de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) correspondientes al martes 23 de junio, cuando también se han superado registros históricos de temperaturas mínimas más altas en las estaciones de Segovia (26,5 grados) y Ponferrada (22,2).

En cuanto a las máximas, se superaron los 40 grados centígrados en varias estaciones de Castilla y León con récord absoluto de temperatura en las estaciones de Valladolid y de Zamora.

En la capital vallisoletana los 40,6 grados que se alcanzaron este martes superan el récord histórico para un mes de junio, los 39,8 del año 2019; mientras que en Zamora el termómetro alcanzó la misma temperatura, lo que supera la marca del pasado año, 39,9.

En el caso de León (Virgen del Camino), la máxima de este martes con 36,5 grados igualó el registro histórico marcado en el año 1943.

No obstante, la máxima del martes se anotó en Miranda de Ebro (Burgos), con 42,2 grados, seguida de Sardón de Duero (Valladolid), con 42,0 grados; Morales de Toro (Zamora), con 41,0, y Valladolid, Villalón de Campos y Zamora, las tres con 40,6 grados.

A continuación se sitúa Villafáfila (Zamora), con 40,4 grados, con el resto de las estaciones por debajo de los 40 grados.

A esto se une la noche tropical con temperatura mínima igual o superior a 20 grados que se ha registrado en gran parte de Castilla y León con una "noche tórrida" en Segovia capital que ha anotado la mínima más alta con 26,5 grados, lo que supera el registro del año 2019 (25,9 grados).

Ponferrada (León) también superó la mínima más alta para un mes de junio, con 22,2 grados este martes, por encima de los 21,9 que se alcanzaron en 2022.