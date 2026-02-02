AMP.La boxeadora Isa Rivero pone colofón a su año 2025 con el premio Valladolid Ciudad Deportiva a la mejor atleta local

La boxeadora Isa Rivero, con el premio a Mejor Deportista de 2025 en los galardones Valladolid Ciudad Deportiva, junto al alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La boxeadora Isa Rivero ha recogido este lunes el premio como mejor deportista del año 2025 en los galardones Valladolid Ciudad Deportiva, en un año en el que se ha proclamado campeona del Mundo en la categoría de peso átomo. Junto a ella destacan los premios a José Luis Bentabol, del club deportivo Vallkirias del Pisuerga como mejor directivo, el CD Don Bosco como mejor entidad y la Media Maratón Ciudad de Valladolid, como mejor evento.

El alcalde, Jesús Julio Carnero, ha presidido este lunes, en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento, la entrega de la 34ª edición de los premios 'Valladolid Ciudad Deportiva 2025'.

Estos premios, han destacado fuentes municipales, "consolidan un año más a Valladolid como referente del deporte, reconociendo el esfuerzo, los valores y los éxitos de deportistas, entidades y profesionales que contribuyen al desarrollo deportivo de la ciudad".

Como ya se había dado a conocer en el mes de diciembre de 2025, la ganadora del premio al Mejor Deportista Vallisoletano 2025 ha sido la púgil Isa Rivero, que en noviembre se proclamó Campeona del Mundo del Peso Átomo tras derrotar a la mexicana Silvia Torres en la Cúpula del Milenio de la ciudad.

El premio al Mejor Directivo/a-Premio Borja Lara ha sido recogido por José Luis Bentabol, presidente del club de remo en barco 'Dragón' Vallkirias del Pisuerga.

En la categoría de Mejor Entidad Deportiva, junto al CD Don Bosco, que se ha alzado con el primer premio, figuran en segundo lugar el CD Club Gimnasia Acrobática Valladolid y, en tercero, el CD Valladolid Club Voleibol.

Como mejor entrenadaor se ha distinguido A Juan Herrero, entrenador de campeones de España y atletas olímpicos de atletismo, mientras que el árbitro de billar Salvador Diez ha recibido el premio como Mejor Juez/Árbitro.

La Mejor Delegación Provincial ha sido considerada la Delegación Provincial de Pádel de Valladolid; mientras que el Mejor Centro Escolar ha sido el CEIP Pedro Gómez Bosque.

El Mejor Evento Deportivo recae Media Maratón Ciudad de Valladolid, por su nuevo recorrido homologado.

Como Mejor Deportista con Discapacidad se reconoce a Adrián Parras, doble medalla de bronce en el Campeonato del Mundo de Atletismo en 5.000 y 10.000 metros; Mei Ling Duque, Campeona de Europa Cadete de Poomsae (Taekwondo), ha sido galardonada como mejor deportista en edad escolar.

Se han entregado menciones especiales al Rugby El Salvador, por sus títulos en categoría masculina y femenina; a la Asociación de la Prensa Deportiva de Valladolid, por la organización de la Gala Nacional del Deporte en 2025; al jugador de pádel Arturo Coello, Campeón del Máster del Premier Padel y número 1 del ranking mundiañ; al jugadore del Valencia Basket e internacional absoluto Sergio de Larrea; a Iziar Martínez, Campeona de la Copa de Europa de escalada en dificultad y finalista del Premio Princesa de Girona a los valores de jóvenes deportistas 2025; a la seleccionadora Nacional de Doble Mini Tramp y Tumbling, Teresa Ginés.

Además, se ha entregado la anunciada mención a título póstumo al histórico presidente del CD Don Bosco, Demetrio Nieto, fallecido el pasado 20 de diciembre; y al exgerente de la Fundación Municipal de Deportes, Borja Lara.

De hecho, el alcalde de la ciudad ha anunciado durante el acto que se otorgará el nombre de Borja Lara a los campos de fútbol de San Isidro "en reconocimiento a su trabajo y dedicación en la Fundación Municipal de Deportes".

PREMIO JOSÉ LUIS MORENCIA

La Asociación de la Prensa Deportiva de Valladolid ha decidido otorgar el Premio José Luis Morencia 2025 a Alberto Rodríguez (Bertoni), en reconocimiento a su destacada labor social y deportiva en la entidad Pajarillos Educa.

Como ha expresado el alcalde, "Valladolid se caracteriza por una fuerte cultura deportiva y por ciudadanos comprometidos con el trabajo en equipo y la superación", por lo que ha afirmado que los galardonados "son un ejemplo de esos principios que identifican a Valladolid".

Asimismo, el alcalde ha remarcado que "los éxitos reconocidos no serían posibles sin el respaldo y la dedicación de clubes, entidades y profesionales", así como de "colaboradores, voluntarios y patrocinadores que fomentan el deporte en la ciudad".

Se trata de unos premios que cada año convoca la Fundación Municipal de Deportes con la finalidad de realizar un reconocimiento público a los méritos deportivos y valores de la trayectoria humana de las personas y entidades vallisoletanas que, en este caso, durante el pasado han destacado en el ámbito del deporte de nuestra ciudad.