La ampliación del polígono 'Los Hitales' "consolidará Segovia y CyL" como polo industrial "estratégico"

BERNUY DE PORREROS (SEGOVIA), 7 (EUROPA PRESS)

La ampliación del polígono industrial 'Los Hitales', con una inversión prevista de 25 millones para urbanización y mejora de servicios, "consolidará a Segovia y Castilla y León" como polo industrial "estratégico".

Así lo ha señalado el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, durante la firma del protocolo en la que también ha participado el alcalde de Bernuy de Porreros, Adolfo Santamaría.

Fernández Mañueco ha destacado la importancia de dotar de más suelo industrial a este enclave, próximo a la capital segoviana y anejo a la autovía Valladolid-Segovia, que abrirá "nuevas expectativas empresariales en la provincia".

El convenio contempla una segunda ampliación del Polígono 'Los Hitales', que añadirá 67 hectáreas más al terreno industrial, hasta alcanzar una superficie total de 176 hectáreas, en lo que el presidente regional ha definido como "uno de los más grandes de Castilla y León" al "multiplicar su capacidad" para atraer proyectos empresariales "modernos, innovadores y generadores de empleo estable y de calidad".

Fernández Mañueco ha destacado que, el próximo año, la Junta iniciará en 'Los Hitales' las obras de la nueva EDAR y del tanque de tormentas, así como la construcción de los nuevos accesos al polígono ampliado.

El nuevo protocolo se ha firmado después de que, en 2024, la Junta aprobara el Plan Regional de Ámbito Territorial para la ampliación de 'Los Hitales', que fue modificado el pasado mes de agosto de 2025 para incrementar los espacios industriales y poder acoger a más empresas.

Actualmente, cerca del 60 por ciento de la superficie neta ya está reservada, lo que demuestra el interés empresarial por este enclave estratégico. Un total de 37 empresas han elegido esta ubicación, entre ellas Drylock Technologies, que ha construido aquí su centro logístico.

Esta actuación se enmarca en la política industrial que desarrolla la Junta, que en palabras del presidente, se basa en "polígonos verdes, con servicios de vanguardia, tecnologías de última generación y acceso directo a energías renovables, limpias y asequibles".

Según ha repasado Mañueco, su gobierno autonómico impulsa 14 enclaves industriales en todo la Comunidad, que suman una superficie total de 1.400 hectáreas. En esa línea, el proyecto de Presupuestos para 2026 contempla 125 millones destinados a polígonos industriales, "la cifra más alta de toda su historia", ha subrayado.

En este contexto, ha recalcado que el Ejecutivo autonómico mantendrán su respaldo a todas las empresas que quieran invertir e instalarse tanto Bernuy de Porreros, en Segovia, como en el conjunto de polígonos de la Comunidad, mediante "ayudas directas, financiación, suelo de calidad a precio competitivo y programas de apoyo a la internacionalización y a la innovación".

INVERSIONES

Mañueco ha recordado que en el caso de Segovia, las inversiones previstas por la Junta en sus cuentas para el 2026 superan los 103 millones de euros. De ellas, ha destacado las obras para urbanizar suelo en las 260 viviendas de Las Lastras, la promoción de nuevas viviendas en alquiler en Segovia y para la venta en Sanchonuño, Carbonero el Mayor o Boceguillas; las intervenciones para modernizar regadíos, infraestructuras rurales y sistemas de abastecimiento y depuración de aguas en numerosos municipios segovianos y la inversión en el nuevo Centro de Salud Segovia IV.

Además de 'Los Hitales', en la provincia de Segovia se encuentra en fase de licitación la urbanización del polígono Las Mangadas de Abades, con una inversión prevista cercana a 7 millones de euros.

El presidente del gobierno regional ha recordado que el Plan Territorial de Fomento de Segovia se encuentra en una fase "muy avanzada" y ha anunciado que se firmará "a lo largo del mes de diciembre, como compromiso claro del gobierno de Castilla y León para apostar por la provincia de Segovia".

Por su parte, el alcalde de Bernuy, Adolfo Santamaría, ha destacado la importancia de 'Los Hitales' para un municipio que hace una década tenía un censo de menos de 400 habitantes y ahora llega a más de 1.400, con personas "de 30 nacionalidades".