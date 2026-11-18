VALLADOLID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad y candidata del PSOE al Congreso de los Diputados por Valladolid, Ana Redondo, ha considerado este miércoles que la situación en Ceuta casi cuatro meses después de la entrada masiva de decenas de miles de inmigrantes "ha mejorado de forma muy importante en los últimos tiempos".

Así lo ha señalado Redondo, en declaraciones a los medios de comunicación en Valladolid al ser preguntada por las declaraciones del presidente del Gobierno de España y candidato a la reelección sobre que la situación en la ciudad autónoma es "muy, muy bueno".

La candidata ha señalado que "la inmensa mayoría" de los inmigrantes que llegaron a la isla han "retornado" a sus países de origen y que "la situación ha mejorado de forma muy importante en los últimos tiempos".

La ministra y candidata al Congreso de los Diputados ha defendido la gestión del Gobierno en la crisis migratoria de Ceuta y ha afirmado que el Ejecutivo central ha hecho "las cosas bien, con humanidad". "De otra manera no podríamos hacerlas", ha apostillado.

Redondo, que ha reconocido que en los primeros días en Ceuta la situación fue de "días muy duros y muy complicados".

Frente a la gestión del Gobierno de España, Redondo ha situado la postura de Vox, quienes ha interpretado que "convocan a la caza de los inmigrantes" que ha advertido de que es "inhumana, cruel y delictiva".

Redondo ha subrayado que, además de los 80.000 migrantes que han regresado, "lo más importante es que todos los inmigrantes prácticamente están en algún dispositivo público, es decir, lugar en el que se les puede atender y además se puede hacer los triajes que son imprescindibles y a los que nos obliga tanto las normas estatales como las normas comunitarias y los convenios suscritos por España".

Redondo ha explicado que el enfoque del Ejecutivo se centra en "respetar los derechos humanos de los que vienen, intentar conocer su situación, ver si tienen protección internacional o no y en la mayoría de los casos que retornen a sus países porque no hay otra forma".