Ana Redondo niega que las menores "deambulen" en Ceuta y subraya la "especial preocupación" por que estén protegidas

1110666.1.260.149.20260814131349 La ministra de Igualdad, Ana Redondo (d), durante una visita al punto violeta de las fiestas de Cabezón de Pisuerga (Valladolid). - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

CABEZÓN DE PISUERGA (VALLADOLID), 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha negado este viernes que las niñas menores que se encuentran en Ceuta tras la entrada masiva de migrantes a finales de julio "deambulen" por la Ciudad Autónoma, al tiempo que ha subrayado la "especial preocupación" del Gobierno de España por que los menores estén protegidos.

Así lo ha señalado la ministra tras su visita al 'punto violeta' habilitado por el Ayuntamiento de Cabezón de Pisuerga (Valladolid) durante las fiestas patronales, que comienzan este viernes.

Al ser preguntado por la supuesta situación de niñas que "deambulan" por la Ciudad Autónoma, ha negado que se produzca esa situación y ha afirmado que lo que trasladan las autoridades ceutíes es que "tienen espacios seguros donde están desarrollando su vida en estos días y por lo tanto esas menores están atendidas y en todo momento están seguras".

Redondo ha subrayado que "hay una especial preocupación para que esas niñas y esos menores estén protegidos y por supuesto se está cumpliendo la ley". Así, ha detallado que en Ceuta se ha abierto un "centro de crisis" 24 horas en el que se atiende a mujeres agredidas y también hay "niñas que están siendo atendidas".

En cuanto a los agresores, ha confirmado que se ha expulsado ya a un varón, según traslada el Ministerio de Interior, y ha garantizado que cuando se producen y se analizan esas denuncias, se investiga y "se va a expulsar absolutamente a todos los agresores".

"Desde luego el Estado está con ellas vamos a protegerlas y vamos a intentar por todos los medios con los que contamos que esta situación se normalice en la mayor brevedad posible", ha insistido en referencia a las menores afectadas por la crisis migratoria en Ceuta, una situación "complejísima, de una dimensión enorme, de una dimensión a todos los niveles, a nivel de Estado, por supuesto, y a nivel de derechos humanos".

La ministra ha destacado que desde el primer momento se ha estado en contacto con las administraciones y con el Gobierno de Ceuta para coordinar la respuesta institucional ante esta situación de emergencia humanitaria que afecta a menores migrantes.

Redondo ha explicado que el diálogo ha sido "muy fluido", fundamentalmente con la unidad de atención a la violencia de género allí en Ceuta, pero "también con la consejera que es encargada de la igualdad". Con ellos se trabaja "en todo momento" para garantizar la protección de las menores".

La titular de Igualdad ha indicado que se han puesto a disposición de la atención de esta crisis los recursos del Pacto de Estado "no solamente los de este año sino los remanentes de años anteriores para que puedan utilizarse en la protección de las niñas" y ha subrayado la importancia de los centros de crisis.

Ha manifestado que también se han mantenido "varias reuniones" con las ONG, con organizaciones feministas y con las organizaciones de derechos humanos en el territorio y se está "en permanente contacto para hacer monitoreo y seguimiento de una situación cuya dimensión es enorme".

Redondo ha enfatizado que "hay que tener en cuenta que esa dimensión está exigiendo la plena colaboración de todas las administraciones" y ha subrayado que "todas las administraciones son Estado, esto es importante" para resolver esta crisis.

La ministra ha calificado el problema de "problema de Estado" porque "se ha afectado a la soberanía española y por lo tanto toda la administración, todas las administraciones, todo el Estado está colaborando desde cada una de las competencias asumidas para que la vuelta a la normalidad sea lo más posible".