Ana del Ser, nombrada jueza de enlace de España ante la Conferencia de La Haya

La Presidenta Del Tribunal Superior De Justicia De Castilla Y Leûn (Tsjcyl), Ana Del Ser, Tras Ser Nombrada Jueza De Enlace De España Ante La Conferencia De La Haya - TSJCYL

BURGOS 22 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), Ana del Ser, ha sido designada jueza de enlace de España ante la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, en virtud de la Orden PJC/496/2026, de 18 de mayo, publicada en el Boletín Oficial del Estado, ha informado este viernes el alto tribunal.

Las mismas fuentes han explicado que Del Ser compatibilizará su nueva responsabilidad internacional con el ejercicio de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, "lo que reforzará la proyección exterior de la justicia autonómica y su conexión con los principales foros jurídicos internacionales".

Su nombramiento, junto al del magistrado Íñigo Herrero Elejalde, tendrá una duración inicial de tres años, prorrogables, con efecto desde el día siguiente a su publicación en el BOE.

El TSJCyL ha destacado además que el nuevo nombramiento de Ana del Ser, adoptado a propuesta del Consejo General del Poder Judicial y formalizado por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, reconoce su trayectoria y especialización en el ámbito de la cooperación judicial internacional, "particularmente en materias de derecho civil y de familia".

La figura del juez de enlace tiene como principal cometido reforzar la cooperación jurídica internacional, facilitar la coordinación entre autoridades judiciales de distintos países, la aplicación de convenios internacionales y la resolución de conflictos transfronterizos.

Por su parte, la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado es la principal organización intergubernamental responsable de la unificación de normas en esta materia, con especial relevancia en ámbitos como la protección de menores, el derecho de familia o la ejecución de resoluciones judiciales en el extranjero.

El TSJCyL ha reiterado que esta designación pone de relieve la "sólida trayectoria" de la magistrada leonesa en la carrera judicial y su experiencia en materia de cooperación judicial internacional, "un ámbito cada vez más relevante en un contexto marcado por la globalización de las relaciones personales y económicas".

A esto ha añadido que el nombramiento refuerza la presencia de España en los organismos internacionales "y contribuye al impulso de una justicia más coordinada, eficaz y adaptada a los nuevos desafíos globales".