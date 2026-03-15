Angel Ceña confía en que Soria ¡YA! repita los tres procuradores de 2022

El candidato de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, ejerce su derecho a voto. - SORIA ¡YA!

SORIA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ángel Ceña, cabeza de lista de Soria ¡YA!, ha señalado que este 15 de marzo es un día "ilusionante y de mucha responsabilidad", y anima a todo el mundo a votar para que "no decidan otros", con la esperanza de repetir sus resultados de 2022, cuando lograron tres procuradores.

Ceña ha votado a las 9.45 en el CIFP Pico Frentes de Soria, donde ha afirmado que espera "mantener o mejorar los resultados de hace cuatro años, ser la fuerza más votada y repetir los tres procuradores".

Asimismo, ha explicado que no se han registrado incidencias en la provincia, con un ambiente de tranquilidad, y que lo único reseñable han sido algunos problemas causados por la nieve en Tierras Altas, con lo que ha recordado a todos los vecinos de esa zona que acudan con cuidado a las urnas.

Finalmente, ha expresado su confianza en que los Cuerpos de Seguridad del Estado y los encargados de conservación de carreteras hagan su trabajo para minimizar los problemas por la nieve en la zona.