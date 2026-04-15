Ángeles Toledano, Las Migas y Zenet, entre los conciertos de II Caprichos Musicales en el Castillo de Pedraza (Segovia)

Cartel de la segunda edición de Caprichos Musicales en el Castillo de Pedraza (Segovia). - MADAME VODEVIL

SEGOVIA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gran Castillo de Pedraza acogerá este verano la segunda edición de Caprichos Musicales con conciertos en formatos reducidos de Javier Ruibal, Ángeles Toledano, Zenet, Las Migas, Josemi Carmona, Antonio Serrano, Javier Colina y Club del Río.

Enclavado en el conjunto de Pedraza, el Gran Castillo se "reafirma como un espacio cultural de referencia" en el que Caprichos Musicales encuentra un "escenario perfecto para desarrollar una experiencia artística diferencial".

Esta segunda edición reunirá a figuras como Javier Ruibal, Ángeles Toledano, Zenet, Las Migas, Josemi Carmona, Antonio Serrano, Javier Colina y Club del Río, en una programación que apuesta por "la excelencia y la sensibilidad artística", según ha informado la organización en un comunicado recogido por Europa Press.

Se trata de artistas de "reconocido prestigio" que encontrarán en el Gran Castillo de Pedraza el "lugar idóneo" para presentar propuestas en "formato íntimo", concebidas en muchos casos de manera especial para estas citas.

Así, el ciclo estará compuesto por seis conciertos distribuidos en tres fines de semana durante los meses de junio, julio y agosto, en veladas que incluirán cóctel de bienvenida, y que buscan "trascender lo puramente musical para integrar también la dimensión sensorial y patrimonial del entorno".

En concreto, Caprichos Musicales arrancará el 27 de junio - con la actuación de Javier Ruibal, mientras el 28 de junio será el turno de Ángeles Toledano; el 25 de julio, el de Zenet; el 26 de julio, el de Las Migas; el 29 de agosto, el del Club del Río, y el 30 de agosto, el de Antonio Serrano, Josemi Carmona & Javier Colina.