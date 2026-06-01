Ángelo Néstore reflexiona en Valladolid sobre su novela 'Leche cruda', que aborda el odio a la madre y la lengua materna

Ángelo Néstore presenta en Valladolid 'Leche cruda', en la Feria del Libro. - FERIA DEL LIBRO DE VALLADOLID

VALLADOLID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Ángelo Néstore, poeta y artista no binaria, ha presentado este lunes en la 59ª Feria del Libro de Valladolid su primera novela, 'Leche cruda', en la que aborda el tabú del odio a una madre y a la lengua de origen, como ella experimentó en su persona ante la dificultad de "construir" su identidad queer en la Italia de Berlusconi.

La presentación de la novela, celebrada en el Círculo de Recreo, ha corrido a cargo de Néstore y del editor leonés y director de la colección Horizontes de Eolas Ediciones, Juan Álvarez Iglesias, en un acto en el que se ha explicado que 'Leche cruda' cuenta la historia de Mia, una joven que regresa a Lecce, en el sur de Italia, para cuidar de una madre con demencia que ya no habla, solo canta, un contexto en el que la irrupción de Cavalli, una gata que altera la relación entre ambas, indaga sobre la posibilidad de amar cuando el lenguaje compartido se rompe.

A partir de ese triángulo, la novela se pregunta qué vínculos sobreviven cuando ya no existe una lengua común para sostenerlos. "Muchas veces intentamos que el otro se comunique desde nuestros códigos, pero pocas veces nos abrimos a los códigos del otro", ha afirmado Néstore, para quien la literatura puede convertirse precisamente en ese "puente" desde el que reconstruir la posibilidad del afecto.

En este contexto, para Néstore, Cavalli representa "lo extraño, lo extranjero" y supone una figura que obliga a las humanas a relacionarse desde la empatía y desde el reconocimiento de aquello que no comprenden. "Me interesaba pensar si es posible amar fuera de un lenguaje común", ha señalado.

Asimismo, ha incidido en que una de las semillas emocionales del libro nace de la sensación de extranjería que siente: "Sentirse fuera de la lengua materna, pero también fuera del cuerpo asignado, fuera de la casa familiar y, al mismo tiempo, intentar construir desde ahí una forma posible de pertenencia".

En este sentido, ha reconocido también su "relación conflictiva" con el italiano, su lengua materna, una lengua que siente que "se está disipando" dentro de él porque vive, trabaja y escribe en español.

"Quería ponerme frente al espejo de una lengua que he llegado a odiar. Igual que no se debe odiar a una madre, no se debe odiar a una lengua materna. Pero yo sí la he odiado, por todo lo que implicaba para mí no poder construirme políticamente en la Italia de Berlusconi, construir mi identidad, algo que sí me ha permitido el español", ha apuntado.

Así, el título de la novela concentra buena parte de sus significados, pues 'Leche cruda' juega fonéticamente con Lecce, la ciudad natal, pero remite también al vínculo materno-filial, al alimento primordial y a lo animal.

"La leche es algo que pasa de un cuerpo a otro cuerpo sin pasar por el mundo", ha reflexionado Néstore, para asegurar sentirse cómodo en esos "espacios grises" y de tránsito entre lenguas, identidades y culturas.

"Cuando el lector abra el libro se va a encontrar con un tabú, que es el odio a la madre, pero me gustaría que lo cerrara con la posibilidad de encontrar el amor en los lugares donde se ha construido este odio", ha defendido, para reivindicar que "la comunicación es un acto de comunión".