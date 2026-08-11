Ankhara, RedShark, Jolly Joker y Leo Jiménez harán "vibrar" el sábado al Bodega Rock de Hornillos de Eresma (Valladolid)

Presentación de la XVIII edición del Bodega Rock de Hornillos de Eresma (Valladolid). - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Ankhara, RedShark, Jolly Joker y Leo Jiménez harán "vibrar" este sábado, 15 de agosto, al público de la XVIII edición del Bodega Rock de Hornillo de Eresma (Valladolid), una cita que se ha convertido en un "referente cultural ineludible" de la provincia.

La presidenta de la Asociación Cultural Hornillos Eresmás, Nadia Pelillo; el concejal Sergio Sánchez, también miembro de la organización, y el diputado de Familia e Igualdad, Acción Social y Centros Residenciales, Alfonso Romo, han presentado este martes, 11 de agosto, la cita que congregará al público en la plaza Mayor de la localidad.

Los conciertos, gratuitos, comenzarán a las 20.30 y durarán hasta las 3.00 horas, en una noche en la que las cuatro bandas participantes se "dejarán la piel en el escenario", tal y como ha subrayado la presidenta de la asociación.

La velada contará así con el heavy metal clásico del grupo barcelonés RedShark, que recala por primera vez en la provincia de Valladolid, a diferencia de Ankhara, que vuelve por tercera ocasión al Bodega Rock en el marco de la gira de su 30 aniversario.

La cita también albergará la gira del 30 aniversario de Leo Jiménez, excomponente de reconocidos grupos como Saratoga o Stravaganzza que ahora continúa con su proyecto en solitario, y el hard rock y glam de los valencianos Jolly Joker.

Como en años anteriores, la organización del Bodega Rock ha puesto a disposición del público un autobús de ida y vuelta entre Valladolid y Hornillos de Eresma para facilitar la asistencia al festival, mientras que, como novedad este año, el evento contará con vasos personalizodos reciclables por el precio de un euro con el objetivo de "reducir residuos".

El Bodega Rock se mantiene así como "referente cultural ineludible de la provincia", un título obtenido tras 18 años en los que ha logrado una "dimensión extraordinaria" con el trabajo de la asociación cultural, según ha puesto en valor el concejal Sergio Sánchez.

"Es un ejemplo de resistencia cultural en el medio rural", ha aseverado, para incidir en que la cita consigue "dinamizar la economía local y sus alrededores" y sirve para "combatir la despoblación de la forma más vibrante posible", con un lleno en la plaza Mayor al ritmo de rock y heavy metal.

En este contexto, ha agradecido el apoyo de las instituciones al festival, algo necesario ante la "escasez de materiales" que enfrenta la organización, compuesta por un "grupo reducido" de personas, para llevar a cabo el evento.

Bodega Rock cumple así la "mayoría de edad", aunque ya son más de 20 los años de trabajo de la asociación en la cita, que en algunas ediciones no se ha podido celebrar por problemas económicos o la pandemia.