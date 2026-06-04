'Los Años Perdidos', antología de viñetas de Nieto 2019-2025 con Sánchez muy presente pero que busca "las cosas buenas"

Presentación del libro 'Los Años Perdido, Antología de humor gráfico publicado en ABC (2019-2025)', del viñetista JM Nieto. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El humorista gráfico José María Nieto ha presentado este jueves 'Los años perdidos. Antología de humor gráfico publicado en ABC (2019-2025)', el libro en el que repasa sus trabajos en esos seis años, con un relato que ve "dirigido" por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aunque señala que más allá de la política trata de destacar viñetas que "hablan de la vida, de las cosas buenas".

Nieto ha presentado la obra en una conversación con otro humorista gráfico vallisoletano como Rafael Vega, 'Sansón', acompañados ambos por el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero.

La portada de la antología muestra a la caricatura de Pedro Sánchez que sale de un pozo del que emanan "humos malolientes", porque ha recordado que cuando repasaba sus viñetas de los seis años que aborda la edición se dio cuenta de que "el relato" que conforman "es lo que ha hecho" el presidente del Gobierno, a quien ha definido como "un fenómeno a la hora de dirigir la conversación pública".

Así, aunque Sánchez aparece en unas 30 de las 300 viñetas que recoge la antología, "siempre está marcando lo que se habla" y pueden aparecer en los dibujos sus exsecretarios de Organización imputados Santos Cerdán y José Luis Ábalos, o la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "porque es su némesis".

Pero con 'Los años perdidos' y pese a ser la primera vez en la que una portada de una de sus antologías está protagonizada por un político, Nieto ha destacado que le gusta que otras de las viñetas recopiladas "hablen de la vida, de las cosas buenas".

Nieto ha advertido del riesgo de centrarse demasiado en la política porque "si todos los días piensas en estas cosas es muy fácil meterse en una trinchera y en vez de despertar una alegría o una sonrisa, despiertes en el lector más enfado". De ahí que intente que la viñeta sea "tierna, humana, que nos reconcilie" incluso "salvar al personaje caricaturizado" y, como asegura que le ocurre con Pedro Sánchez, hablar de "las debilidades humanas".

"Todos podemos ser arrogantes, débiles, resentidos con el rival...por eso la buena viñeta política no se limita a agredir al personaje sino fijarse en la persona que está detrás del poderoso", ha apuntado.

En todo caso, la antología publicada por Galland, comienzan con una viñeta de homenaje, la dedicada al agente de la Policía Nacional que resultó herido en las manifestaciones en Barcelona tras la sentencia contra los líderes del 'procés' independentista, y a sus compañeros que le atendieron en el suelo en los primeros momentos tras ser agredido con un lanzamiento de adoquín.

Además, el libro concluye con otro homenaje, el que quiso hacer al personal del Museo Naval de Madrid que intervino rápidamente para tratar de limpiar el cuadro 'Primer homenaje a Cristóbal Colón' después de que unas activistas climáticas lanzaran sobre él una bolsa de pintura. El cuadro está vacilo porque Colón y su tripulación y sus indígenas "salen del cuadro" para ver trabajar a las empleadas del museo.

EL COVID: "¿NO TIENEN LA SENSACIÓN DE QUE PASÓ EL SIGLO PASADO?".

El ciclo de seis años que ha retratado Nieto con sus lápices y plumillas tiene también una presencia importante de la pandemia del COVID-19, hasta el punto de que ha aseverado que podría haber hecho el libro "sólo con viñetas de la pandemia", porque fue "un bache terrible, de incertidumbre y miedo" y "resulta que lo hemos olvidado todo, lo hemos quitado de la cabeza".

"Ver lo que pasó contado en viñetas es una referencia", ha recalcado Nieto, mientras que a este respecto el alcalde de la ciudad ha dejado la pregunta a los asistentes sobre si no les da la sensación de que "el COVID aconteció en el siglo pasado", pues entiende que la sociedad se ha "ido alejando" de ello.

Entre esas viñetas marcadas por la pandemia que mantuvo a la sociedad confinada en sus casas durante más de dos meses en 2020, Nieto ha destacado dos piezas. La primera, otro homenaje, el que hizo a los sanitarios en los primeros días más duros del proceso, cuando "trabajaban vestidos con bolsas de basura" y "murieron como chinches".

"DEDICADO A LOS QUE NOS PROTEGEN, NOS CURAN Y NOS RESTAURAN"

Por eso, y unida a los otros dos homenajes ya mencionados, el viñetista vallisoletano dedica la antología a "los que nos protegen, nos curan y nos restauran".

Asimismo, ha mencionado otra que realizó en blanco y negro y en la que las ratas protagonistas explicaban que no tenían color porque era una viñeta pensada para que los niños las pintaran en sus casas. "Al día siguiente, los lectores ponían en las redes fotos de sus hijos coloreando la viñeta y esa comunicación intima con los lectores no la volví a tener nunca", ha enfatizado.

Carnero ha querido destacar la figura y profesionalidad de Nieto. "Me quedo con el humanismo que transmite a través de sus viñetas. Serán ratas o no, pero parecen de carne y hueso". Además, en el encuentro ha querido poner en valor la presencia de Valladolid y su provincia en los dibujos. "Si hablamos de una plaza, aparecerá la Plaza Mayor de Valladolid, si lo hacemos de un parque, aparecerá el Campo Grande".

"Humanizar la viñeta y hacerlo con algo de lo nuestro es algo muy importante de lo que tenemos que estar muy orgullosos", ha subrayado el regidor vallisoletano.

Por su parte, Rafael Vega ha mostrado la emoción que le supone compartir mesa con 'Chema' Nieto, ya que ha ironizado que podría decir que le conoce como si le hubiera "parido", pero prefería no hacerlo porque entre el público estaba la madre del humorista. "Son más de 30 años hablando de sus borrones y tintas", ha añadido.

Vega ha destacado que "Su humor es limpio, transparente y nos llega a todos", ha manifestado antes de apostillar que "sus ratas son también nuestras porque son patrimonio inmaterial de la humanidad".

El humorista gráfico de 'El Norte de Castilla' ha querido felicitar a la editorial Galland por atreverse con una publicación a color y en un formato tan amplio.