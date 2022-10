Antonio Orozco: "A veces hay que romper con todo y volver a empezar, a pesar de todos los Putin"

Promete ofrecer "lo nunca visto" en su concierto de Valladolid el próximo 29 de octubre dentro de su gira 'Aviónica Tour'

VALLADOLID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

"A veces hay que romper con todo para empezar de nuevo", ésta es una de las ideas con las que cierra su álbum 'Aviónica' el artista catalán Antonio Orozco, quien considera que "es el momento" de plantearse esa catarsis vital "a pesar de todos los Putin y todo lo que eso conlleva".

"Me da que es el momento. A pesar de todos los Putin y de todo lo que eso conlleva, a veces hay que romper con todo y volver a empezar", ha defendido Orozco en una entrevista concedida a Europa Press con motivo de su visita a Valladolid, donde el próximo viernes 29 ofrecerá un concierto en el Pabellón Pisuerga, dentro de su gira 'Aviónica Tour', a cuyos asistentes promete ofrecer "lo nunca visto".

El cantante de Hospitalet (Barcelona) ha subrayado que Valladolid "significa mucho" para él y pretende "estar a la altura" con este espectáculo, así como conseguir que el público regrese a casa "con el recuerdo de haber pasado una noche maravillosa". "Le debo mucho a esta tierra, quiero agradecerle el buen hacer y la disposición de toda la ciudad", ha apostillado.

Precisamente el concierto del Pabellón Pisuerga --que arrancará a las 22.00 horas con apertura de puertas dos horas antes-- estaba llamado a abrir esta gira hace dos años, pero la pandemia obligó a retrasar la promoción de 'Aviónica' y a posponer hasta el 29 de octubre de 2022 la cita de Antonio Orozco con sus fans vallisoletanos.

Al hilo de esto, Orozco reconoce que tanto este álbum como los dos últimos años han cambiado su vida "para siempre". "Estoy especialmente sensibilizado con lo que ocurre en la sociedad en los últimos tiempos. Probablemente porque las cosas me van bien trato de devolver a la sociedad continuamente lo que me da, que no es poco", ha aseverado.

FIDELIDAD DEL PÚBLICO

El músico se ha mostrado "encantado" de poder compartir esto con su público, al cual ha agradecido su fidelidad durante toda su carrera, lo que se demuestra en la afluencia que observa en todos sus conciertos de esta gira, incluidas próximas citas en Latinoamérica, donde el excelente ritmo de venta de entradas para ciudades como Buenos Aires le llevaron incluso a pensar que se trataba de un error.

Asimismo, ha reconocido la "suerte" que tiene de contar también con el apoyo de otras figuras de la canción como Luis Fonsi o Juanes, con quienes ha revisitado algunos de los temas que más popularidad han logrado a lo largo de su trayectoria, como 'Mi héroe' y 'Llegará', o Sebastián Yatra, con quien ha lanzado e íntimo 'Entre sobras y sobras me faltas'.

"Nunca me dijeron que no, qué suerte tengo en la vida", ha admitido Antonio Orozco, quien ha aclarado que las nuevas versiones de sus temas acompañado por artistas de primer nivel "tiene un fin" que entronca con esa idea de "volver a empezar". "Es el final de una historia que vuelve a empezar después de tantos años", ha añadido.

El cantante catalán ha enfatizado el "refugio" que la música supone para mucha gente y la "implicación social" de los artistas a la hora de "dar cariño" con su trabajo en un momento en el que "hace más falta que nunca".

"Siempre recuerdo un panorama un poco sucio, pero en los tiempos que corren está todo más difícil que nunca", señala Orozco, quien pone como ejemplo la llamada que recibió recientemente del comandante del vuelo en el que viajaba y quien le agradeció lo que la música aporta a la gente en el contexto actual. "No creo que sea para tanto aunque lo agradezco", ha precisado el cantante.

Su actuación en Valladolid se enmarca en la segunda fase de Aviónica Tour, que comenzó el pasado 5 de marzo en Peralada (Gerona) y está previsto que concluya el próximo 17 de diciembre en Valencia, tras una primera etapa de la gira, la cual lo llevó a más de 40 lugares de la geografía española entre abril y octubre del año pasado.