Apamcyl-Uscal censura que no se hayan pagado guardias de incendios en Segovia y la demora en el resto de provincias

Archivo - Peones forestales y un buldócer realizan labores de extinción, a 21 de julio de 2026, en Brieva, Segovia, Castilla y León (España). El Cecopi de Segovia ha ordenado la evacuación de ochos municipios, Tenzuela, Losana de Pirón, Carrascal de la Cu - Nacho Valverde - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Sindical Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla y León (Apamcyl-Uscal) ha denunciado públicamente que la Consejería de Medio Ambiente y el Servicio Territorial de Segovia continúan sin solucionar los graves retrasos en el abono de las guardias de incendios forestales realizadas por los agentes de la provincia y la demora en el pago en el resto de provincias.

El sindicato, en un comunicado recogido por Europa Press, ha asegurado que, a fecha actual, los agentes medioambientales de Segovia no han percibido las retribuciones correspondientes a las guardias de incendios realizadas durante los meses de junio y julio, es decir, durante el inicio de la época de peligro alto de incendios forestales.

"Se trata de una situación especialmente preocupante porque no es un problema puntual, sino que se repite por segundo año consecutivo en la provincia de Segovia", ha asegurado Apamcyl-Uscal, que ha recordado que durante 2025 ya se produjeron retrasos en el pago de estas guardias, superiores a los registrados en el resto de provincias de Castilla y León, situación que generó numerosas quejas por parte de los trabajadores.

La remuneración de estas guardias se realiza habitualmente en la nómina del mes siguiente a aquel en el que se han prestado los servicios. De este modo, las guardias realizadas en junio deberían abonarse en la nómina de julio, las realizadas en julio en la nómina de agosto, y así sucesivamente. "Sin embargo, este año la situación se ha agravado nuevamente en Segovia", ha aseverado la organización.

Además, ha afirmado que en otras provincias de Castilla y León también se han producido retrasos en el abono de las guardias correspondientes al mes de junio, aunque en la nómina de agosto sus trabajadores ya han percibido, al menos, las cantidades correspondientes a dicho mes.

La organización sindical ha añadido que se acumulan los retrasos de cobro de las guardias de julio en todas las provincias de Castilla y León, mientras los agentes medioambientales de Segovia, a mayores, continúan sin percibir las guardias de junio y julio.

Apamcyl-Uscal considera que estos retrasos evidencian una gestión administrativa "ineficiente" y una "discriminación territorial continuada", ya que los agentes medioambientales destinados en Segovia se encuentran aún "en peor situación de cobro" que en otras provincias, donde la tramitación y el pago de estas retribuciones se realizan con mayor regularidad, aunque continúa en toda la región con un mes de retraso.

PROBLEMA REITERADO

El sindicato considera "especialmente grave" que esta situación se produzca por segundo año consecutivo, sin que se haya adoptado ninguna medida eficaz para evitar que vuelva a repetirse.

A este respecto, la organización ha recordado que las guardias de incendios forestales implican una disponibilidad de 24 horas, además de la jornada laboral habitual, para poder acudir de manera inmediata ante la declaración de una emergencia por incendio forestal.

En estos servicios, ha explicado la organización sindical, los agentes medioambientales desempeñan funciones esenciales en la respuesta inicial al incendio y asumen en primera instancia la dirección de la extinción, que posteriormente puede pasar a un técnico en función de la evolución y gravedad del incendio.

Además de la dirección de la extinción y del trabajo a pie de campo, los agentes participan en la coordinación de los medios de extinción, la vigilancia activa y otras actuaciones vinculadas a la emergencia, con el desarrollo de funciones que comportan "un elevado nivel de responsabilidad, riesgo y exigencia".

Apamcyl-Uscal ha agregado que la situación resulta todavía más "incomprensible" en una campaña "especialmente exigente" para los agentes medioambientales de Segovia por la cantidad y gravedad de los incendios registrados este verano, entre los que se encuentran los incendios de Navas de San Antonio, Revenga y Brieva, que la organización sindical ha recordado que este último se produjo el pasado 20 de julio y se ha señalado como el incendio de mayor extensión de superficie quemada de la historia de la provincia.

A ello, ha afirmado, se suma la participación de los agentes en convoyes y desplazamientos para prestar asistencia en incendios registrados en otras provincias de Castilla y León como Ávila, León y Salamanca, así como en otras comunidades autónomas, como ocurrió en Guadalajara.

Por todo ello, Apamcyl-Uscal ha exigido responsabilidades y una solución definitiva y considera "inadmisible" que unos servicios vinculados directamente a la atención de emergencias y a la protección de la población, del medio natural y del territorio sean retribuidos con meses de retraso.